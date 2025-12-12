Los campos de fútbol de Nueva Segovia declarados Espacios sin Humo

Los campos de fútbol de Nueva Segovia —Mariano Chocolate, José Minguela y su anexo— han sido declarados “Espacios Sin Humo de tabaco y vapeo” gracias al trabajo conjunto del Ayuntamiento de Segovia, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD), y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Segovia. Con esta iniciativa, miles de personas evitarán la exposición al humo del tabaco y al aerosol generado por los nuevos dispositivos de vapeo.

Este reconocimiento convierte a estas instalaciones en el tercer Espacio Sin Humo de la capital, tras el Jardín Botánico y los Jardines del Alcázar, y en el sexto de la provincia, junto a los dos habilitados en La Lastrilla y en La Granja de San Ildefonso.

Durante el acto de inauguración, el presidente de la AECC en Segovia, Juan Vicente Cuesta Moreno, ha agradecido al Ayuntamiento de Segovia y al IMD su apoyo a esta iniciativa para “establecer espacios libres de humo de tabaco y de vapers y proteger a los menores, y a todos los segovianos, de esta exposición”.

Por su parte el concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha indicado que “las instalaciones deportivas deben ser un referente de hábitos saludables, y declarar estos espacios libres de humo es un paso clave para dar ejemplo a las nuevas generaciones y proteger a nuestros niños y jóvenes. Deporte y salud deben ir siempre de la mano”.

“Espacios Sin Humo” es una campaña de prevención y concienciación de la AECC que promueve distintas acciones destinadas a reducir la exposición de los menores al humo del tabaco y al aerosol de los dispositivos electrónicos en lugares de convivencia como parques, zonas de ocio o entornos deportivos. Además de proporcionar recursos gráficos para señalizar estos espacios, la Asociación impulsa labores de formación, divulgación sobre la prevención del tabaquismo y servicios de ayuda para dejar de fumar. Reducir el impacto del cáncer pasa por disminuir el consumo de tabaco y, para ello, es esencial reducir los lugares en los que la población se ve expuesta a él.

Según estimaciones del Observatorio Contra el Cáncer, en la provincia de Segovia existen más de 25.800 fumadores diarios, de los cuales el 10% son jóvenes de entre 15 y 24 años. A ellos se suman cerca de 3.000 fumadores ocasionales.

La declaración de estas instalaciones deportivas como Espacio Sin Humo pone el foco especialmente en los más jóvenes, ya que cada fin de semana numerosos niños y adolescentes utilizan estos campos. La infancia y la adolescencia son etapas especialmente vulnerables para adquirir hábitos perjudiciales para la salud: el 80% de los casos de tabaquismo comienzan antes de los 18 años y se perpetúan debido a la dependencia de la nicotina.

El tabaquismo, primera causa de muerte prevenible en España y en el mundo

El consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible tanto en España como en el resto del mundo. En nuestro país provoca alrededor de 63.000 fallecimientos anuales, lo que equivale a una muerte cada diez minutos. El tabaco está relacionado con 16 tipos de cáncer, y es responsable del 84% de los casos de cáncer de laringe y del 82% de los de pulmón. En conjunto, se estima que uno de cada tres casos de cáncer está vinculado directamente al consumo de tabaco.

Luchar contra el tabaquismo es, por tanto, luchar contra el cáncer. Uno de los objetivos estratégicos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es alcanzar una supervivencia del 70% en cáncer para 2030, y para ello se ha propuesto alcanzar la primera generación libre de tabaco para ese año.

En 2023, en Castilla y León se diagnosticaron más de 16.900 nuevos casos de cáncer, entre ellos más de 1.900 de pulmón y más de 240 de laringe.

Primera generación libre de tabaco en 2030

La AECC trabaja para garantizar que todas las personas puedan prevenir el cáncer en entornos que faciliten la adopción de hábitos de vida saludables, frenando el impacto del tabaco, con especial atención a los menores y a los jóvenes.

Según la encuesta ESTUDES sobre consumo de drogas y adicciones en estudiantes de secundaria, uno de cada dos jóvenes de entre 14 y 18 años (54,6%) ha probado un cigarrillo electrónico al menos una vez. Además, los adolescentes que utilizan estos dispositivos tienen casi tres veces más probabilidades de fumar cigarrillos en el futuro. Los vapers no son juguetes ni accesorios de moda: suponen una amenaza real para la salud, afectan negativamente a los pulmones y pueden contener sustancias cancerígenas.

El gran objetivo de la Asociación es alcanzar en 2030 la primera generación libre de tabaco y vaper. Entre las iniciativas que impulsa destaca, junto a la Fundación Lo Que De Verdad Importa, el “Proyecto Zero”, en el que decenas de jóvenes activistas de toda España trabajan para promover el Movimiento de Jóvenes Sin Tabaco. Este programa ofrece formación, sensibilización, apoyo a la creación de proyectos antitabaco y un espacio para presentar planes de acción ante las instituciones públicas.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer en España desde hace 72 años. Su trabajo se centra en mostrar la realidad del cáncer, detectar áreas de mejora y promover un cambio social que permita avanzar hacia un abordaje integral y multidisciplinar de la enfermedad. Su compromiso se refleja en tres pilares fundamentales: prevenir el cáncer, acompañar a pacientes y familias durante todo el proceso, y mejorar el futuro impulsando la investigación oncológica.

A través de su Fundación Científica, la Asociación canaliza la demanda social de investigación y financia, mediante convocatorias públicas competitivas, proyectos de calidad en todo el país. Actualmente impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España, con 2.300 investigadores distribuidos en 146 centros de 38 provincias. Es, además, la entidad social y privada que más fondos destina a investigación oncológica: 143 millones de euros en 750 proyectos.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar y financiar investigaciones que permitan mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Con 52 sedes provinciales y presencia en más de 2.000 localidades, la organización cuenta con 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales. Solo en 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas a través de sus servicios de apoyo profesionalizado.