5 Comments

La portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha valorado ante los medios de comunicación los acuerdos adoptados en la Junta General de EVISEGO celebrada hoy, en la que se ha aprobado una ampliación de capital por valor de 653.000 euros. VOX ha reiterado su rechazo frontal a la continuidad de esta entidad municipal, a la que considera «un pozo sin fondo».

Según ha denunciado Núñez, EVISEGO fue creada por el PSOE y el Partido Popular, «la sigue manteniendo» a pesar de haber manifestado en varias ocasiones su intención de convertirla en medio propio. «A día de hoy, tras esta Junta General, vemos que no tienen ninguna intención de hacerlo», ha señalado.

VOX sostiene que los recursos públicos destinados a esta empresa deberían dirigirse a necesidades prioritarias de la ciudad, como el mantenimiento urbano o la mejora de la limpieza, cuestiones que, según la portavoz, “demandan todos los vecinos, cuando visitamos los distintos barrios”.

El grupo municipal recuerda que la supresión de EVISEGO figura en su programa electoral y ratifica su compromiso de seguir defendiendo “rotundamente y contundentemente” la eliminación de esta entidad. A juicio de VOX, la gestión de las viviendas sociales que actualmente realiza EVISEGO podría asumirla directamente la Concejalía de Urbanismo, evitando así mantener “una empresa deficitaria”.

Núñez ha defendido que el dinero que se dedica a EVISEGO “ese dinero público revierta en lo que realmente importa a los segovianos y es en su ciudad”

Respecto al estudio de viabilidad de EVISEGO, la portavoz ha trasladado las dudas de su grupo municipal. Según ha explicado, el concejal González Salamanca “no ha definido claramente el plan tienen y como lo van a convertir en medio propio”, y VOX incluso cuestiona que dicha transformación pueda llevarse a cabo legalmente. Desde VOX consideran que están estirando un problema “para que pase el tiempo y seguir manteniendo la empresa. Creemos que el Partido Popular no está siendo valiente y no quiere afrontar su eliminación”, ha concluido.