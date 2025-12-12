Nueve municipios de Segovia recibirán 479.437 euros para inversiones

Nueve municipios de la provincia de Segovia recibirán 479.437 euros en ayudas para acometer inversiones urgentes o prioritarias en sus servicios básicos, según el acuerdo aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Las ayudas están dirigidas a Aguilafuente, Barbolla, Cantimpalos, Collado Hermoso, Fresno de Cantespino, Nava de la Asunción, Pinarnegrillo, Sepúlveda y Torrecaballeros.

Estas actuaciones permitirán abordar mejoras vinculadas a infraestructuras municipales, como la pavimentación de vías, renovación de redes de abastecimiento y alumbrado, rehabilitación de edificios públicos o adecuación de espacios de uso comunitario.

Castilla y León

En el conjunto de la Comunidad, la Junta destinará 5,9 millones de euros a 105 municipios pequeños y medianos. Las entidades locales aportarán otros 2,7 millones para completar las inversiones previstas. Las ayudas proceden de remanentes generados en la Consejería de la Presidencia una vez ejecutadas las líneas ordinarias de Cooperación Local, lo que permite atender necesidades urgentes que no podrían cubrirse mediante convocatorias regulares.

La Consejería subraya que los proyectos financiados acreditan razones de interés público y social, y que el reparto sigue criterios de cohesión territorial.