El seguimiento de la huelga médica baja al 22,7% en Segovia en su tercera jornada

El 22,7% de los médicos de la provincia de Segovia ha secundado este jueves la huelga convocada por el sindicato CESM contra la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Según los datos facilitados por Sacyl correspondientes al turno de mañana, 92 facultativos de los 405 efectivos disponibles han participado en el paro en la provincia.

La participación en Segovia se sitúa así por debajo del seguimiento registrado en las dos jornadas anteriores, cuando la huelga alcanzó el 29% el martes y el 24,6% el miércoles.

Castilla y León

En el conjunto de Castilla y León, el seguimiento medio ha sido del 24,09%. Han secundado la huelga 1.741 médicos de los 7.227 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por niveles asistenciales, la participación se sitúa en el 30% en Atención Hospitalaria (1.498 profesionales) y en el 11% en Atención Primaria (243 facultativos). En la Gerencia de Salud de Área no se han registrado apoyos al paro.

Por provincias, el seguimiento ha sido: Ávila 8,8% (33 médicos en huelga); Burgos 38,3% (340); León 28,1% (350); Palencia 27,3% (118); Salamanca 18,9% (275); Segovia 22,7% (92); Soria 36,7% (61); Valladolid 20,5% (390); y Zamora 21,9% (82).

Motivos de la huelga

La movilización, convocada a nivel nacional por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), se desarrolla en protesta por la reforma del Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. Las reivindicaciones se centran en dos aspectos: la ausencia de un estatuto profesional específico para médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.