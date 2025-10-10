¿Qué hacer este ‘finde’ en la provincia de Segovia?

La provincia de Segovia se prepara para un fin de semana especialmente diverso, con propuestas que van, desde las fiestas populares hasta el teatro, la música, las rutas de naturaleza y la gastronomía. Además, la Diputación, a través de sus programas culturales y de promoción agroalimentaria, volverá a acercar actividades a numerosos municipios, en una agenda que se completa con celebraciones locales y eventos deportivos.

De este modo, hoy viernes, Ortigosa del Monte abrirá la programación cultural con una nueva sesión del ciclo ‘Lo aprendí de los abuelos’, que, a partir de las 18:30 horas invitará a los vecinos a subirse al carro de las tradiciones. También hoy, el programa ‘Acueducto del Saber’ acercará a Martín Muñoz de la Dehesa una conferencia sobre comunicación en el ámbito familiar a las 19:00 horas. De forma paralela, en varios pueblos arrancarán las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y a la Virgen del Pilar, en Valseca tendrá lugar la octava jornada del Garbanzo en Valseca y en Abades se celebrará la segunda Concentración Motera Impasibles, que durante todo el fin de semana reunirá a centenares de aficionados a las dos ruedas.

Por lo que respecta a la jornada de mañana sábado, la actividad se intensificará con las representaciones de ‘Aquí Teatro’ programadas a lo largo de la tarde en Castro de Fuentidueña, Bernardos, Sanchonuño, Bernuy de Porreros, Navas de Oro y Carrascal del Río.

El mismo sábado, el ciclo ‘Otoños con Pulso’ llevará la música de rondallas y grupos tradicionales a Los Huertos, Duruelo y Turégano, mientras que en Grajera y Navares de Ayuso los mayores compartirán recuerdos y juegos con los pequeños en el marco de ‘Lo aprendí de los abuelos’. El programa se completa con la cita de ‘Distrito Musical 921’ en Sebúlcor, donde a mediodía tendrá lugar el taller infantil ‘PapiroFobia’, y con una nueva entrega del ciclo ‘Acueducto del Saber’ en Navas de Riofrío, centrada en el esgrafiado segoviano.

Finalmente, el domingo continuarán las representaciones con ‘Aquí Teatro’ en Sebúlcor y con la obra ‘Antonio y Gabino, los amigos del vino’ del grupo Aderezo en Torre Val de San Pedro, dentro del ciclo ‘¿Dónde vas a lavar?’. Además, ‘Lo aprendí de los abuelos’ recalará en Cilleruelo de San Mamés a las 13:00 horas y en Lovingos a las 17:00 horas, completando un itinerario intergeneracional que llegará a distintos rincones de la provincia.

Gastronomía, rutas y grandes eventos

Por otro lado, una vez más la promoción agroalimentaria será protagonista con las catas de Alimentos de Segovia de jamón en Castillejo de Mesleón; queso en Cozuelos de Fuentidueña; y cerveza en Caballar. Estas tres tendrán lugar el sábado, mientras que San Cristóbal de Segovia disfrutará de una cata de jamón el domingo a las 14:00 horas. Valseca, por su parte, volverá a reunir a vecinos y visitantes en su octava Jornada del Garbanzo, que combinará demostraciones de cocina con un mercado de productos de kilómetro cero y una comida popular de garbanzos con marisco.

Además, el patrimonio natural también se abrirá al visitante con rutas guiadas en la Sierra de Guadarrama y en el Parque Natural de las Hoces del Riaza. El sábado hay programada una ruta que recorre el itinerario de las laderas de la Mujer Muerta, en un trayecto de nueve kilómetros con salida por la mañana, organizado por Parques Nacionales, mientras que el domingo la Fundación Caja Rural organiza la ruta de otoño en las Hoces del Riaza, de once kilómetros y medio, con visita a la Casa del Parque en Montejo de la Vega. Valsaín acogerá, además, la excursión didáctica ‘Qué es una Reserva de la Biosfera’, en el marco del OAPN.

A estas propuestas se suman celebraciones locales y eventos singulares: la segunda Concentración Motera de Abades, con actividades y conciertos durante todo el fin de semana; la décima edición de la recreación histórica ‘Hispania de los Vikingos’ en El Espinar, con campamento, talleres, charlas y espectáculos; la exposición ‘Musivaria. Diseños más allá de Santa Lucía’, inaugurada en Aguilafuente; y la carrera de diez kilómetros en Cantalejo, que volverá a llenar las calles de la localidad de atletas y público.

La programación del fin de semana en la provincia también incluye propuestas en escenarios de referencia: el Teatro Juan Bravo acoge las funciones de ‘La maja robada’, hoy viernes y ‘Dysphoria’ mañana sábado, además del espectáculo familiar ‘Smile. Clown’ el domingo, recomendado a partir de tres años. En el Teatro Canónigos del Real Sitio de San Ildefonso subirá a escena la propuesta infantil ‘Las aventuras de Sabina’, mientras que Coca celebrará el concierto de Gaspar Payá Navarro con el grupo Caracolados; ambos espectáculos dentro del ciclo Circuitos Escénicos.