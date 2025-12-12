El Grupo Municipal Socialista ha expresado su preocupación por la situación de las entidades culturales de Segovia ante el retraso en la resolución de las subvenciones municipales de 2025. La portavoz socialista, Clara Martín, aseguró que “es inaceptable que a 11 de diciembre del 2025, la inmensa mayoría de estas entidades culturales estén sin cobrar la subvención a la cual concurrieron este verano al 100%”, señalando que solo el 27% de las asociaciones beneficiarias cuentan hoy con la resolución completa.

Martín explicó que el resto —el 73%— continúa en situación de incertidumbre y detalló que algunas entidades solo han recibido un anticipo del 60%, mientras que otras no han percibido ningún ingreso. Según afirmó, la situación se debe al retraso acumulado en la convocatoria: “La convocatoria, en lugar de lanzarla a principios de año, como se comprometió el equipo de gobierno, esperaron al verano”. Añadió que las entidades tuvieron que preparar proyectos “de prisa y corriendo” y que la resolución provisional llegó en octubre, obligando a justificar actividades antes de finalizar septiembre.

La portavoz socialista lamentó que muchos proyectos culturales celebrados durante el año se hayan financiado con recursos propios de las asociaciones. “Muchas de las entidades culturales han pagado con sus propios fondos, con sus propios recursos, gran parte de todos los proyectos culturales que se han celebrado”, señaló. En algunos casos, añadió, las organizaciones han tenido que plantearse la posibilidad de acudir a entidades financieras para poder justificar los pagos exigidos en la convocatoria.

Martín también denunció que diversos festivales e iniciativas culturales del último trimestre no han podido celebrarse o lo han hecho recurriendo a otras fuentes de financiación. Citó, entre ellos, el caso del Festival Europeo de Valores Democráticos de la Fundación Balsaín, para el que “el Ayuntamiento no ha puesto un euro”.

El PSOE considera que esta situación es consecuencia directa de la gestión del actual Gobierno municipal. Martín afirmó que “esto no es un problema administrativo, esto es un problema político, de falta de gestión del equipo de gobierno y de desidia” del área de Cultura, y señaló que el retraso está generando “asfixia financiera” en entidades que sostienen buena parte de la actividad cultural de la ciudad. También aseguró que algunas asociaciones están preocupadas por posibles represalias, lo que explica su silencio público pese a la gravedad de la situación: “El sentimiento generalizado de muchas de ellas es que están en la cuerda floja”.

La portavoz vinculó estas dificultades a otros ámbitos de la política municipal, como la situación de los clubes deportivos tras la implantación del torno en las pistas de atletismo. Recordó que, tras la denuncia del PSOE, algunos clubes recibieron llamadas del área de Deportes para revisar el modelo de cobro previsto en la ordenanza fiscal. “Es alarmante, llevan dos años y medio de gobierno en esta ciudad, ¿a qué están jugando?”, afirmó.

Martín reclamó la resolución inmediata del proceso de subvenciones. “Lo que exigimos es que de una vez se resuelvan las convocatorias de las subvenciones de cultura de manera urgente”, afirmó. También defendió la recuperación del sistema de convenios nominativos como herramienta estable de colaboración entre el Ayuntamiento y las entidades culturales y deportivas: “Los convenios son útiles y lo hemos visto en materia de cultura y en materia deportiva”.

El Grupo Municipal Socialista mostró su preocupación por el cierre del año y por la situación en que se encuentran las entidades a pocos días de finalizar 2025. “No se puede prolongar esta agonía durante los próximos meses”, concluyó Martín.