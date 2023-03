7 Comments

La manifestación del 8M ha sacado a la calle a 1.500 personas, según las cuentas oficiales de la Policía Nacional, el recuento más bajo de los últimos años, aunque con el mismo espíritu reivindicativo que en anteriores ediciones en medio de un ambiente festivo de eslóganes transmitidos por redes sociales y leídos en pantallas de móvil, batucadas y escenificaciones y canciones en distintos puntos del recorrido con lectura de manifiesto final en el Azoguejo.

Con una pancarta genérica para abrir —”Nuestros derechos no retroceden: avanzan”— la convocatoria de la Asamblea del 8M integraba a diferentes colectivos agrupados detrás de otros lemas. La mayoría de las manifestantes eran mujeres, de todas las edades, pero la presencia de hombres no era precisamente testimonial. La lucha feminista no es sólo cosas de mujeres.

La marcha partió esta vez de la rotonda del Pastor. En realidad, del codo en el que se encuentra la caseta municipal de Deportes, unos metros más abajo, para tratar de reducir la afectación sobre el tráfico, unos minutos después de las 19.00 horas, con un primer recuento de 500 personas que fue engordando poco a poco a lo largo del recorrido hasta triplicarse y con paradas y canciones escenificadas en la Puerta de Madrid, Santo Tomás y la comisaría.

La lectura del manifiesto recordó los techos de cristal, la libertad sexual, las diferencias salariales o el derecho único de cada mujer a disponer de su cuerpo, entre otras reivindicaciones tradicionales. También tuvo referencias políticas concretas dirigidas al Gobierno de la Junta de Castilla y León de PP y Vox en torno, concretamente, al protocolo del aborto o los derechos salariales y laborales de las mujeres.

Protagonismo institucional

No era la primera vez en el día que se oía la crítica directa al ejecutivo regional. La alcaldesa, Clara Martín ya mostró su postura contraria a “las políticas del Gobierno de la Junta de PP y Vox” durante el acto organizado por los sindicatos UGT y CCOO ante la delegación territorial de Trabajo. “Si hay que apoyar en algún sitio es aquí”, dijo Martín refiriéndose a la ruptura del diálogo social y la desaparición de los programas de igualdad en las empresas. La regidora, junto a varios concejales, participó también esa mañana en los actos celebrados por el Consejo sectorial de igualdad.

En la Diputación provincial, con la participación activa en la lectura de una declaración institucional por los portavoces de todos los grupos encabezados por el presidente, Miguel Ángel de Vicente, que recordó que la institución provincial trabaja en la igualdad y el respeto desde hace décadas y propuso “cultivar una sociedad cuidadora en la provincia”. Los descendientes de la que fuera partera de Santo Tomé del Puerto, Cristina Burgos, recibieron el título de “Supersegoviana” que le fue otorgado.

También en la Subdelegación del Gobierno se dio lectura a una declaración institucional, mientras que multitud de colectivos y organizaciones segovianas emitían sus propios comunicados en la señalada jornada del 8M.