Corte de agua por una avería en la calle Bachilleres de Zamarramala

Debido a una avería en la red de distribución de agua potable en la calle Bachilleres, en el barrio incorporado de Zamarramala, ha sido necesario interrumpir temporalmente el suministro. Esta incidencia afecta a los vecinos de la propia calle Bachilleres, así como a algunos suministros de la calle Venta Nueva y de la Travesía del Norte.

El servicio de Aguas municipal ha iniciado ya los trabajos de reparación con el fin de restablecer el suministro lo antes posible. Mientras tanto, se habilitará en la zona un grifo conectado a una boca de riego para que las personas afectadas puedan disponer de agua durante el tiempo que dure la incidencia.

El Ayuntamiento agradece la paciencia y comprensión de los vecinos por las molestias que genera esta actuación, y que intentará minimizar lo máximo posible.