Alimentos de Segovia lanza campaña navideña en su 20º aniversario

La Diputación de Segovia ha presentado este martes su campaña institucional de Navidad, que este año sirve como cierre del vigésimo aniversario de la marca agroalimentaria Alimentos de Segovia. El acto tuvo lugar en la capilla–auditorio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, donde socios de la marca conocieron en primicia el vídeo promocional elaborado para estas fiestas.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, destacó que la campaña concede protagonismo a los productores y a la identidad común que han construido en estas dos décadas. Según señaló, la iniciativa resume la “red de sabores, esfuerzo y tradición que define lo que somos”.

Los niños Ana y Alejandro, protagonistas habituales de las campañas navideñas, vuelven a aparecer en el vídeo. Alejandro participa por cuarto año consecutivo, acompañado de su hermana, en una historia que recorre espacios asociados a los productores de la provincia. De Vicente subrayó que ambos han visitado “hornos que huelen a infancia, queserías donde late la paciencia, huertas donde el tiempo se mide por estaciones y no por relojes, y obradores que guardan recetas que pasan de generación en generación”.

La Diputación señala que la campaña pone el foco en los productores que forman parte de Alimentos de Segovia y en la relación que mantienen con la institución. El presidente afirmó que la aspiración es seguir “acompañando, escuchando, empujando cuando hace falta, celebrando cuando toca y construyendo juntos un futuro donde lo nuestro siga teniendo valor”.

El acto concluyó con un mensaje dirigido a los consumidores. De Vicente recordó que cada compra de productos de Alimentos de Segovia “es un gesto que alimenta la economía local, la tradición, el orgullo de pertenecer a una provincia que cuida lo que hace”, invitando a la ciudadanía a seguir apostando por la marca en estas fechas.