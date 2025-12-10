La Junta moviliza 89 millones para impulsar el desarrollo industrial de Segovia

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado hoy el ‘Programa Territorial de Fomento para Segovia 2025-2030’ que abarca 85 municipios distribuidos en dos áreas de actuación. Se trata del más amplio de los programas territoriales de carácter uniprovincial aprobados hasta el momento, y actúa sobre más del 40 % de los municipios de la provincia y más del 60 % de la población.

En la primera zona de actuación, el nordeste de Segovia, están incluidos 57 municipios en los que se pretende impulsar la actividad industrial y el emprendimiento. La segunda zona de actuación, que engloba a 28 municipios, se corresponde con el Área Funcional Estable de Segovia, a la que se suma el municipio de Villacastín con el fin de aprovechar el potencial del polígono industrial titularidad de la Junta de Castilla y León.

El diseño del Programa Territorial de Fomento para Segovia es fruto de la colaboración entre instituciones y del consenso social en el que han participado, además de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia, el Ayuntamiento de Segovia y los agentes sociales y económicos más representativos de la provincia.

La inversión global del programa, que asciende a 89.170.000 euros, cuenta con el compromiso de varias administraciones, siendo la Junta de Castilla y León quien asume el grueso de la inversión, con una aportación de 84.670.000 euros. Por su parte, la Diputación Provincial de Segovia desarrollará actuaciones por importe de 2,5 millones de euros, y el Ayuntamiento de Segovia ejecutará medidas por valor de 2 millones.

Durante la presentación, Fernández Mañueco ha señalado que se trata de un ambicioso plan que se extenderá hasta finales de 2030 y que incluye diferentes medidas destinadas a la generación de actividad económica y empleo e impulsar el futuro de la provincia de Segovia y del conjunto de la Comunidad.

Principales líneas de actuación

El objetivo fundamental del este ambicioso programa es favorecer e impulsar el peso del sector industrial en Segovia mediante la adopción de medidas singulares que favorezcan la implantación de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes, además de promover el desarrollo de proyectos innovadores y la diversificación de la actividad productiva mediante el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, incluyendo la promoción de la economía verde y circular a partir de la cadena de valor de los sectores agroalimentario y forestal.

Una de las principales palancas del proyecto es la dotación de suelo industrial y empresarial competitivo, con una inversión superior a los 74 millones de euros. La Junta y las administraciones intervinientes se comprometen a impulsar la urbanización de suelo debidamente equipado, alcanzando cerca de 3 millones de m² de suelo industrial de promoción pública, antes de la finalización del programa.

En este sentido, Fernández Mañueco ha reafirmado el compromiso de la Junta de Castilla y León de seguir impulsando polígonos industriales con servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso a energías renovables, limpias y asequibles.

Está previsto el desarrollo de un nuevo polígono, ‘La Costanilla’, en la capital segoviana, con una inversión de 27 millones de euros y reserva de suelo logístico para una posible plataforma de transporte intermodal. Se contempla, además, la ampliación de los polígonos ‘Las Mangadas’ en Abades, que ya está en licitación para añadir 46 hectáreas adicionales de suelo industrial; y de ‘Los Hitales’, en Bernuy de Porreros, que alcanzará las 176 hectáreas y se convertirá en uno de los enclaves industriales más grandes de la Comunidad.

Para atraer inversiones directas, se aplicará una bonificación del 50 % en el precio de venta del suelo industrial de titularidad de la Junta de Castilla y León durante toda la vigencia del programa.

Junto a este importante impulso al suelo industrial, el programa contempla medidas esenciales para el desarrollo empresarial y la creación de empleo, como el impulso a la innovación, con la creación del Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia y el Banco de Proyectos Innovadores para el nordeste de Segovia.

Otro de los ejes de actuación del programa se centra en facilitar el acceso a la vivienda, intensificando la construcción de vivienda asequible de promoción pública para jóvenes, con la construcción de, al menos, 50 viviendas en el Nordeste de Segovia para promover el asentamiento de población joven, para lo que el Ejecutivo autonómico destinará 7,5 millones de euros.

Impulso de Segovia

A través de este Plan, la Junta tiene como objetivo dar el impulso decisivo para Segovia, una provincia dinámica y en crecimiento, referente en productos agroalimentarios de gran calidad y que este año ha alcanzado cifras de pleno empleo técnico, con más personas trabajando que nunca.

Fruto de este compromiso, Fernández Mañueco ha señalado que el Ejecutivo autonómico sigue mejorando servicios en esta provincia, con diferentes actuaciones destacadas como la ampliación y modernización del Hospital Universitario y la nueva Escuela de Enfermería.

A ello se suman nuevos proyectos como la urbanización de suelo para 260 viviendas en Las Lastras, entre otros ejemplos.