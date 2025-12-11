4 Comments

Buena parte de la capital segoviana y numerosos municipios del alfoz se vieron afectados en la noche de este miércoles por un corte en el suministro eléctrico registrado pasadas las 23:15 horas. La interrupción del servicio también provocó incidencias en la conexión a internet en distintos puntos de la ciudad.

El suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva a los 15 minutos, recuperándose tanto la electricidad como el acceso a internet en la mayoría de las zonas afectadas.

El Hospital General de Segovia mantuvo su actividad con normalidad durante todo el episodio, sin que se registrara ninguna incidencia en la atención sanitaria.

Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre el origen de la avería ni sobre el número exacto de abonados afectados.