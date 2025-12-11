4 Comments

free web stats

Volvieron los fantasmas: Un apagón deja sin luz a Segovia y al alfoz durante más de diez minutos

Posted By on 11, Dic, 2025

Buena parte de la capital segoviana y numerosos municipios del alfoz se vieron afectados en la noche de este miércoles por un corte en el suministro eléctrico registrado pasadas las 23:15 horas. La interrupción del servicio también provocó incidencias en la conexión a internet en distintos puntos de la ciudad.

El suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva a los 15 minutos, recuperándose tanto la electricidad como el acceso a internet en la mayoría de las zonas afectadas.

El Hospital General de Segovia mantuvo su actividad con normalidad durante todo el episodio, sin que se registrara ninguna incidencia en la atención sanitaria.

Por el momento no se han facilitado datos oficiales sobre el origen de la avería ni sobre el número exacto de abonados afectados.

  1. Yoyi

    11 diciembre, 2025

    No sé, aún estamos esperando que nos expliquen las causas del gran apagón en vísperas del verano. Tragamos con todo.

    • Juannnn

      11 diciembre, 2025

      Pues ya te lo explicará este fin de semana, Aceves, la culpa es de Feijóo y de Ayuso. Supongo que la comisión de investigación que hicieron, estuvo formada por más mujeres que hombres porque somos feministas y socialistas, es lo verdaderamente importante de la comisión.
      Todos sabemos por qué se produjo, pero a esta gente no le importa seguir jugando a la ruleta rusa abusando de las renovables

  2. Yate Digo

    11 diciembre, 2025

    Buenooooo… La culpa Sánchez 😉 jajaja

  3. Segovianadas

    11 diciembre, 2025

    Una semana antes dieron orden (Sánchez) de utilizar sólo renovables. Qué podría salir mal. Nos dejó sin luz el dictador por su capricho. Como Cuba. Gracias a las nucleares se arregló la situación. Un tonto hace tonterías. No se puede votar a inútiles e idiotas que no valen para nada. Que no han trabajado en su vida. Bueno sí. Para robar, montar fiestas con sus putas, acosar y agredir sexualmente a sus compañeras de partido.

