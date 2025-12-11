Una persona resultó herida leve en la tarde del miércoles tras sufrir una caída dentro de un autobús urbano en la avenida Obispo Quesada. El incidente se produjo a primera hora de la tarde y requirió la intervención de la Policía Local, según el parte de incidencias del día.

Además de este suceso, la Policía Local atendió varios accidentes de circulación con daños materiales en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, una salida de vía con impacto contra un elemento de la calzada en la glorieta de Domiciano Monjas a primera hora de la mañana; un choque entre un turismo y un camión en la calle Moreneros hacia mediodía; una colisión entre dos turismos en la carretera de Palazuelos a media tarde; y un choque entre dos vehículos en la calle Buena Vista ya por la noche.

La jornada incluyó también controles de documentación, alcoholemia y drogas, con una infracción detectada por superar la tasa de alcohol permitida. En otros servicios, se registró un traslado sanitario al Hospital General de Segovia, una mediación en un conflicto entre particulares y dos avisos por ruidos, uno en un domicilio y otro en un establecimiento.