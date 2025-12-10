4 Comments

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Segovia ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de estar “preparando la privatización” de las pistas de atletismo Antonio Prieto tras la decisión de implantar un torno de acceso y comenzar a cobrar de forma sistemática a los clubes y deportistas por su uso.

Según el PSOE, esta medida supone una ruptura unilateral del modelo de convenios que funcionó durante el anterior mandato, en el que los clubes podían utilizar las instalaciones de forma gratuita a cambio de fomentar el deporte base. La portavoz municipal socialista, Clara Martín, sostiene que “el torno no es una medida de seguridad, sino la alfombra roja para la privatización de las pistas de atletismo”.

Los socialistas niegan la justificación esgrimida por el Gobierno local, que se ampara en la Ordenanza Fiscal de 2017 para implantar el cobro. Recuerdan que esa misma normativa contempla la posibilidad de exenciones por “razones de interés público”, una fórmula que, según defienden, permitió durante el pasado mandato proteger la actividad de los clubes. “La ordenanza no ha cambiado, ha cambiado la ideología de quien gobierna”, afirmó Martín.

El PSOE asegura que el modelo anterior garantizaba la cesión gratuita de las pistas y que, a cambio, los clubes reforzaban las escuelas deportivas y la proyección de Segovia en competiciones nacionales. En su opinión, el nuevo sistema supone un cambio de enfoque “del servicio público a la recaudación”.

En su comunicado, el grupo socialista advierte de que la implantación del torno y el cobro regular de tarifas convertirán una instalación pública “abierta y flexible” en un espacio orientado a una futura explotación privada. “Una instalación cerrada, con un torno que cuenta cada entrada y con usuarios obligados a pagar tarifa, es atractiva para el sector privado”, señalan.

El PSOE alerta además del impacto directo que esta decisión puede tener sobre el deporte base. Sostiene que el cobro supondrá una barrera económica que acabarán asumiendo las familias, con el riesgo de que los clubes tengan que incrementar cuotas o reducir su actividad. “Están poniendo un peaje al deporte base”, afirma la formación, que advierte de una posible pérdida de igualdad de oportunidades en el acceso al atletismo.

Por último, el Grupo Municipal Socialista exige al alcalde, José Mazarías, que rectifique la medida, paralice el cobro y recupere el sistema de convenios con los clubes. En este sentido, defienden que el control de aforo por motivos de seguridad es compatible con el acceso gratuito por interés general a unas instalaciones que consideran “de la ciudadanía”.