Visita guiada por la proclamación de Isabel I como reina de Castilla

El área de Turismo del Ayuntamiento de Segovia ha organizado para este sábado, 13 de diciembre, una visita guiada especial con motivo de la conmemoración de la proclamación de Isabel I como Reina de Castilla en Segovia hace 551 años, en la que se recorrerán algunos de los escenarios vinculados a la figura de Isabel la Católica, una de las personalidades más influyentes de la historia de España y del mundo.

La reina mantuvo una relación estrecha con Segovia, ciudad en la que residió durante largos periodos y desde donde tomó decisiones trascendentales para la configuración de la Monarquía Hispánica. Su proclamación en la ciudad marcó un hito que cambiaría el rumbo político de Castilla e iniciaría el camino hacia la unificación de los reinos peninsulares.

Recorrido de la visita

La actividad comenzará a las 11.00 horas en el Azoguejo, a los pies del Acueducto, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Desde allí, el itinerario discurrirá por la calle San Juan y el barrio de los Caballeros, una de las zonas nobiliarias donde se movía la corte isabelina. El grupo continuará hacia la plaza de la Reina Doña Juana y la de Medina del Campo, para después dirigirse a la iglesia de San Miguel, cuyo atrio fue escenario de la proclamación de Isabel I como Reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474.

El recorrido seguirá por la judería, con parada en la casa de Abraham Seneor, rabino mayor de Castilla y figura clave en la relación entre la comunidad judía y la Corona, y continuará por las Canongías, para concluir en el imponente Alcázar, uno de los lugares de residencia predilectos de la reina y sede de importantes decisiones de gobierno.

El precio de la visita es de 10 euros. Se trata de una actividad pensada para disfrutar en familia, una oportunidad para descubrir la relevancia histórica de Isabel la Católica, y cómo pudo ser su estancia en Segovia, y adentrarse en la rica historia de nuestra ciudad, epicentro de acontecimientos decisivos en el siglo XV.

Las entradas están disponibles en el Centro de Recepción de Visitantes y en todos los centros de turismo de Segovia.