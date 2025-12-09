La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Segovia, Noemí Otero, ha realizado un balance del puente de la Constitución y ha destacado, por un lado, la excelente respuesta turística que ha vivido la ciudad y, por otro, la reiterada ausencia de una planificación de movilidad a la altura de estas fechas.

“El aluvión de visitantes confirma la fortaleza de nuestro turismo y el beneficio que supone para la economía local, pero una vez más la ciudad ha sufrido un colapso perfectamente evitable”, ha señalado Otero. La portavoz liberal subraya que los parkings saturados, los vehículos aparcados de forma irregular e incluso la ocupación de zonas no habilitadas “evidencian la necesidad urgente de una planificación seria y anticipada”.

Ciudadanos pone como ejemplo la explanada de San Gabriel, completamente llena de vehículos a pesar de que su acceso implica invadir la acera. “Es una imagen que no podemos permitirnos y que denota falta de control y de previsión”, ha afirmado Otero, recordando que la Policía Local tuvo que denunciar a decenas de vehículos estacionados en este punto.

“El resultado de que la intervención en lo que era el montículo de San Gabriel con Vía Roma no se haya completado es que los coches hayan aparcado masivamente ya en dos ocasiones: las fiestas de San Lorenzo y en el Puente de la Constitución por el colapso generalizado de la ciudad”, ha enfatizado Otero, quien, además ha valorado positivamente la habilitación del antiguo Regimiento como parking disuasorio con medio millar de plazas, pero insiste en que “es una solución insuficiente si no se informa y divulga la existencia de esta ubicación antes de llegar al centro de la ciudad. Para ello debe ir acompañada de una estrategia de movilidad integral que ordene flujos, señalice alternativas y mejore la información que reciben los visitantes”.

En este sentido, la portavoz de Ciudadanos reclama al Ayuntamiento que refuerce los canales de información, especialmente en los días de mayor afluencia: “No podemos pretender que el visitante adivine dónde aparcar; es obligación del Ayuntamiento orientar, informar y anticiparse”.

Otero ha recordado que Segovia necesita “una movilidad planificada, sostenible y coherente, que proteja la convivencia entre los residentes y los visitantes de la ciudad. No ha habido un solo cambio real en cuestión de planificación sobre la movilidad en Segovia desde que llegase el PP al gobierno. Se planteó un aparcamiento provisional en la carretera de Palazuelos -frente al gimnasio Forus- y quedó demostrada su inutilidad. Se anunció el Regimiento como aparcamiento para autobuses por parte del alcalde y no se ha materializado”.

Para la edil de la formación naranja, “planificar una buena estrategia de movilidad es esencial para la ciudad, tanto en el tráfico del día a día con el transporte público y los transportistas como protagonistas, como en fechas señaladas por la masiva afluencia de visitantes, y el equipo de gobierno no ha trabajado en esta materia en los dos últimos años y medio”.