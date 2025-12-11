Enrique IV regresa a San Antonio el Real en una visita teatralizada

El Monasterio de San Antonio el Real acogerá este viernes 11 de diciembre una visita teatralizada centrada en la figura de Enrique IV, dentro del programa conmemorativo por el VI centenario de su nacimiento. La actividad, desarrollada por la compañía Teatronaos, propone un recorrido dramatizado por distintos espacios del monasterio en el que los intérpretes darán vida al monarca y a la reina Juana de Avis. La sesión comenzará a las 20.00 horas y tiene una duración aproximada de 75 minutos, con aforo limitado y entradas a 12 euros (10 euros para socios).Esta propuesta forma parte del programa especial organizado entre el 11 y el 14 de diciembre, que incluye actividades de música, danza y recreación histórica en el recinto.

El viernes 12 de diciembre, a las 19.00 horas, el monasterio albergará un concierto de villancicos a cargo de la Rondalla Cerezo de Abajo. El aforo es limitado y el precio de la entrada es de 8 euros (7 euros para socios).

El sábado 13 se celebrará un taller participativo sobre danza histórica española, dirigido por la compañía Esquivel (Danza & Música). La sesión comenzará a las 16.00 horas e incluye una breve exhibición inicial, dos horas de taller y un sarao final. La actividad tiene un precio de 40 euros (36 para socios) y un máximo de 50 plazas.

Las reservas para todas las actividades pueden realizarse a través del número de WhatsApp 670 206 568 o mediante el correo info@caminodelasombro.org.