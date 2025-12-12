La Escolanía de Segovia ilumina la Catedral con Navidades del Mundo

La Escolanía de Segovia celebrará la llegada de la Navidad con un concierto muy especial titulado Navidades del Mundo, que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre de 2025, a las 19:30 horas, en la Catedral de Segovia, concretamente en el trascoro. El espectáculo combinará la música coral con proyecciones de motivos navideños sobre los muros de la Catedral, creando una experiencia visual y sonora envolvente para todos los públicos.

Bajo la dirección de Andrea Montes y con el acompañamiento al piano de Rodrigo de Luis Martín, la Escolanía ofrecerá un viaje musical por distintas tradiciones navideñas del mundo, a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado que une distintas culturas, sonoridades y sensibilidades bajo el hilo conductor de la Navidad.

Este concierto en la Catedral de Segovia se enmarca además dentro de su gira de Navidad, que la llevará también a escenarios de primer nivel como el Auditorio Nacional de Música de Madrid (20 de diciembre) y el Real Teatro de Retiro (27 de diciembre).

La Escolanía de Segovia

Fundada en 1997 por la Fundación Don Juan de Borbón, adscrita al Ayuntamiento de Segovia, bajo la dirección de Mª Luisa Martín, la Escolanía de Segovia es un coro infantil de referencia con una sólida y amplia trayectoria artística. Actualmente dirigida por Andrea Montes, a lo largo de casi treinta años ha formado a numerosas generaciones de voces blancas, desarrollando una intensa actividad concertística, discográfica y pedagógica. Ha actuado en destacados festivales y ciclos de música sacra y coral en toda España, ha realizado giras internacionales por Francia, Reino Unido y Portugal, y ha colaborado con prestigiosas orquestas y directores como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, el Coro y Orquesta Nacionales de España, Tom Koopman, Frühbeck de Burgos o Semyón Bychkov, entre muchos otros. Su repertorio abarca desde la música antigua hasta grandes obras sinfónico-corales y estrenos contemporáneos.

Entradas y más información

Las entradas para el concierto tienen un precio general de 12 €, con un 50% de descuento para jóvenes de entre 13 y 25 años y para mayores de 65 años.

Los niños hasta 12 años podrán asistir de forma gratuita, siempre acompañados de un adulto. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de la Fundación Don Juan de Borbón, en el Centro de Recepción de Visitantes (Azoguejo, 1) y en el teléfono: 921 46 77 21