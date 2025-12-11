Abierta la inscripción para la nueva Lanzadera de Empleo en Segovia

Ya está abierta la inscripción para participar en la nueva Lanzadera de Empleo que se desarrollará en Segovia entre enero y junio dentro del programa estatal “Hubs de Activación de la Empleabilidad”. La iniciativa está dirigida a personas en desempleo mayores de 18 años y la inscripción permanecerá disponible hasta el 19 de enero a través del formulario online habilitado por la organización.

El programa ofrece orientación laboral gratuita, adaptada a las últimas tendencias del mercado de trabajo, y combina sesiones presenciales y actividades online. Está impulsado por la Fundación Santa María la Real, con cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), financiación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León -ECYL- y la colaboración del Ayuntamiento de Segovia.

La nueva edición en la ciudad, denominada “Lanzadera de Empleo Nómada”, reunirá a un grupo heterogéneo de personas en desempleo con el objetivo de actualizar y enfocar su búsqueda de trabajo. Incluye talleres de competencias digitales, orientación especializada, habilidades transversales, acompañamiento emocional, intermediación laboral y prácticas colectivas de preparación para entrevistas.

Además, el programa incorpora formaciones técnicas en sectores con alta demanda: gestión administrativa y herramientas aplicadas a la gestión; atención al cliente, comercio y reposición; logística y almacén —incluido el carnet de carretilla—; y limpieza profesional y prevención de riesgos laborales.

Desde su lanzamiento en 2024, “Hubs de Activación de la Empleabilidad” ha desarrollado tres rondas con la participación de 1.738 personas en desempleo en sus distintos centros. De ellas, 732 han encontrado trabajo por cuenta ajena, seis han emprendido y 117 han ampliado formación reglada, lo que supone más del 49% de mejora en la situación laboral de quienes han participado. En Segovia, 30 personas han formado parte de ediciones anteriores y 20 han logrado mejorar su situación laboral.

El Ayuntamiento de Segovia complementa este programa con otras iniciativas de apoyo al emprendimiento y al empleo, como el acelerador empresarial “Segovia Open Future”, los espacios de emprendimiento del Vivero de Empresas de la calle Arias Dávila, los talleres de oficio del centro de formación Antigua Fábrica de Borra y las ayudas “Segovia Sí Emprende” y “Segovia Sí Innova”.

Las actividades de la Lanzadera Nómada se desarrollarán en el Centro Municipal de Formación y Empleo “Antigua Fábrica de Borra”, en el paseo de la Alameda del Parral. Las personas interesadas pueden inscribirse antes del 19 de enero en hubsempleabilidad.com/inscribete.