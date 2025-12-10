7 Comments

El sector del taxi en Segovia avanza hacia la regulación oficial del servicio “puerta a puerta”, una modalidad especialmente demandada por motivos de seguridad, sobre todo en horario nocturno. Así lo explicó el presidente de Radio Taxi Segovia, Jesús de Andrés en los micrófonos de Vive Radio Segovia, quien señaló que el nuevo Reglamento Municipal del Taxi podría estar avanzado para el mes de febrero.
“Para muchas mujeres es muy importante que el taxi llegue a la puerta de casa de madrugada. Se sienten más seguras”, afirmó. De Andrés explicó que este tipo de parada suele durar apenas unos segundos y que el objetivo es que quede recogida de forma expresa en la normativa municipal. “Rara vez pasamos de los 30 o 40 segundos”, indicó.
Este avance se produce en un contexto de fuerte crecimiento del turismo, que está condicionando de forma directa el funcionamiento del servicio. De Andrés subrayó que Segovia vive una afluencia masiva de visitantes prácticamente todos los fines de semana, lo que ha hecho “muy complicado” mantener paradas históricas en zonas saturadas. “El turismo, del que vivimos, prácticamente nos ha echado de la Plaza Mayor”, reconoció. Durante el último puente, explicó, el acceso a la plaza fue inviable por la acumulación de peatones, el tren turístico y la congestión del tráfico en calles como Infanta Isabel.
Como consecuencia directa de esta situación, desde el 28 de noviembre la parada de taxis de la Plaza Mayor se ha trasladado de forma oficial a la plaza Doctor Laguna. El sector planteó como primera opción mantenerse en la Plaza Mayor con salida por la Plaza del Potro, pero esta alternativa fue descartada por los problemas de tráfico. También se valoró la ubicación de Colón, aunque se descartó por no ser viable como parada permanente. Finalmente, los taxistas aceptaron Doctor Laguna como la opción “más viable en la situación actual”, aunque Trujillo admitió que “no es un eje de paso como Acueducto–Catedral–Alcázar”.
El presidente de Radio Taxi explicó que la decisión se tomó tras una reunión de urgencia con el alcalde, José Mazarías, y el concejal Horcajo. Reconoció que hubo problemas iniciales de comunicación, ya que el traslado se decidió de forma precipitada coincidiendo con cortes de tráfico por obras en Marqués del Arco, pero señaló que el diálogo con el Ayuntamiento se ha restablecido.
“Se ha recuperado el cauce del diálogo”, afirmó, agradeciendo también el apoyo mostrado por el resto de los grupos políticos. Aunque la nueva ubicación no es la deseada por el sector, Trujillo asumió que el regreso a la Plaza Mayor es “muy difícil mientras no exista una salida fluida” y mientras se mantenga el actual volumen de visitantes.
El sector considera ahora prioritario consolidar el servicio puerta a puerta dentro del nuevo reglamento y seguir adaptándose a una ciudad marcada por el crecimiento turístico, que ha cambiado de forma estructural la movilidad en el centro histórico.
10 diciembre, 2025
Que pongan en el reglamento ese la obligación de que estén en todas las paradas, que haya turnos para que haya coches siempre. Menudo colectivo.
10 diciembre, 2025
El turismo ha echado a los taxistas, … como a los vecinos. El centro de nuestra ciudad es inhabitable para las familias.
Urgen medidas !
10 diciembre, 2025
Otro gremio segoviano acogido al regimen de llorones profesionales. Es muy patetico que se quejen del turismo cuando es de lo que vive la ciudad y por tanto ellos.
Estos, al igual que nuestros bien amados hosteleros, nunca estan a gusto. Siempre encuentran el motivo para quejarse y llorar. Si no vienen turistas, porque no vienen turistas. Si vienen muchos turistas, porque vienen muchos turistas. Siempre es lo mismo
10 diciembre, 2025
Otro ejemplo de sector que se queja de lo que come. En breve vendrá Uber, Cabify o Bolt y será cuando tengan verdaderas razones para quejarse. Vaya gremio inconformista. O se ponen las pilas, o adiós taxistas segovianos.
11 diciembre, 2025
Ojalá lleguen Uber etc, pero el cortijo lo tiene bien amarrado con el Ayuntamiento.
Dice este señor que quieren aparcar por el feminismo… jajaja le ha faltado el progresismo y bla bla bla. Querría decir por las mujeres IE. Les han echado tan lejos que han acabado en la estación del AVE y en la IE.
Que se regule cuantos taxis tiene que haber en funcionamiento de día y de noche y que se pueda comprobar. Y de paso que si son un servicio público como dicen, que no tengan agenda privada (alguno vive de esto en horario de servicio público…) y que sólo puedan coger a llamadas de radio taxi y paradas de taxi y al vuelo.
11 diciembre, 2025
Si ya no necesitan a lo segovianos. Tienen a los niños de la IE para los que actuan como choferes. Muchos taxistas se sacan una muy buena paga extra priorizando a los estudiantes que a los segovianos. Si no, busca un taxi un jueves o un viernes por la noche… El resto del tiempo que les dejan estos, es cuando les dedican tiempo a los segovianos.. Pero eso si, llorar siempre por si acaso les cae algo.
11 diciembre, 2025
Que lleguen pronto los Uber para que cambien los malos modos y prepotencia muchos, no todos,de los taxistas