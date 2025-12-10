7 Comments

El sector del taxi en Segovia avanza hacia la regulación oficial del servicio “puerta a puerta”, una modalidad especialmente demandada por motivos de seguridad, sobre todo en horario nocturno. Así lo explicó el presidente de Radio Taxi Segovia, Jesús de Andrés en los micrófonos de Vive Radio Segovia, quien señaló que el nuevo Reglamento Municipal del Taxi podría estar avanzado para el mes de febrero.

“Para muchas mujeres es muy importante que el taxi llegue a la puerta de casa de madrugada. Se sienten más seguras”, afirmó. De Andrés explicó que este tipo de parada suele durar apenas unos segundos y que el objetivo es que quede recogida de forma expresa en la normativa municipal. “Rara vez pasamos de los 30 o 40 segundos”, indicó.

Este avance se produce en un contexto de fuerte crecimiento del turismo, que está condicionando de forma directa el funcionamiento del servicio. De Andrés subrayó que Segovia vive una afluencia masiva de visitantes prácticamente todos los fines de semana, lo que ha hecho “muy complicado” mantener paradas históricas en zonas saturadas. “El turismo, del que vivimos, prácticamente nos ha echado de la Plaza Mayor”, reconoció. Durante el último puente, explicó, el acceso a la plaza fue inviable por la acumulación de peatones, el tren turístico y la congestión del tráfico en calles como Infanta Isabel.

Como consecuencia directa de esta situación, desde el 28 de noviembre la parada de taxis de la Plaza Mayor se ha trasladado de forma oficial a la plaza Doctor Laguna. El sector planteó como primera opción mantenerse en la Plaza Mayor con salida por la Plaza del Potro, pero esta alternativa fue descartada por los problemas de tráfico. También se valoró la ubicación de Colón, aunque se descartó por no ser viable como parada permanente. Finalmente, los taxistas aceptaron Doctor Laguna como la opción “más viable en la situación actual”, aunque Trujillo admitió que “no es un eje de paso como Acueducto–Catedral–Alcázar”.

El presidente de Radio Taxi explicó que la decisión se tomó tras una reunión de urgencia con el alcalde, José Mazarías, y el concejal Horcajo. Reconoció que hubo problemas iniciales de comunicación, ya que el traslado se decidió de forma precipitada coincidiendo con cortes de tráfico por obras en Marqués del Arco, pero señaló que el diálogo con el Ayuntamiento se ha restablecido.

“Se ha recuperado el cauce del diálogo”, afirmó, agradeciendo también el apoyo mostrado por el resto de los grupos políticos. Aunque la nueva ubicación no es la deseada por el sector, Trujillo asumió que el regreso a la Plaza Mayor es “muy difícil mientras no exista una salida fluida” y mientras se mantenga el actual volumen de visitantes.

El sector considera ahora prioritario consolidar el servicio puerta a puerta dentro del nuevo reglamento y seguir adaptándose a una ciudad marcada por el crecimiento turístico, que ha cambiado de forma estructural la movilidad en el centro histórico.