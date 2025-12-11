Abierta la inscripción para los concursos navideños y la muestra de Villancicos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases de tres de las actividades más tradicionales de la Navidad: la muestra de villancicos, el concurso de Belenes y el de decoración navideña de balcones y fachadas. Tres propuestas pensadas para disfrutar en familia, que ponen en valor la creatividad de los segovianos y fomentan su participación durante estas fechas, contribuyendo a que la ilusión de la Navidad llegue a todos los rincones de la ciudad.

Concurso de Decoración Navideña de balcones y fachadas

El concurso de Decoración Navideña de balcones y fachadas de la ciudad celebra este año su tercera edición. Su objetivo es animar a los vecinos a compartir con el resto de la ciudadanía el trabajo que realizan para decorar con motivos navideños sus balcones, ventanas e incluso las fachadas de los edificios, contribuyendo así a embellecer calles y barrios e impulsando el ambiente navideño en todo el municipio.

El jurado valorará aspectos como la calidad artística, la originalidad y la innovación de todas las propuestas que se presenten. El primer premio está dotado con 300 euros; el segundo con 200 euros y el tercero, con 100 euros.

El plazo de inscripción para participar está abierto hasta el próximo 18 de diciembre y tanto las bases como las solicitudes pueden consultarse y descargarse en la web del Ayuntamiento de Segovia, www.segovia.es.

Concurso de Belenes

El plazo de inscripción para el concurso de Belenes está abierto hasta el 15 de diciembre. Podrán participar centros educativos, asociaciones de vecinos, establecimientos comerciales e instituciones públicas o privadas que instalen su nacimiento dentro del municipio de Segovia.

Cada una de las categorías está dotada con un premio de 300 euros y para decidir el ganador, el jurado tendrá en cuenta criterios como la originalidad, la calidad artística y la innovación. Las bases y toda la información están disponibles la Concejalía de Cultura, ubicada en la Cárcel-Centro de Creación y en la web municipal.

Muestra de Villancicos “Ciudad de Segovia”

La Muestra de Villancicos “Ciudad de Segovia” se celebrará el miércoles 17 de diciembre, a las 19.00 horas, en la iglesia de San Frutos. Esta cita, de carácter popular, está abierta a la participación de todos los coros no profesionales de la ciudad. Cada grupo interpretará dos piezas, ya sean tradicionales o de nueva creación, y se establecen dos categorías: infantil y adultos.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de diciembre, a las 10.00 horas, y, en este caso, las solicitudes se presentarán por registro, ya que los participantes, a los que se entregará 150 euros, se elegirán por riguroso orden de inscripción, puesto que sólo pueden tomar parte en esta Muestra 10 grupos, además del coro de la Parroquia de San Frutos por ser el lugar donde se celebra la muestra.