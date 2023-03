El Acueducto de Segovia no se puede tocar, ni con el cuerpo, ni con objetos o líquidos, no admite papelitos, pintadas u objetos que recuerden que alguien ha estado allí, tampoco balonazos y, por supuesto, no admite a nadie encaramado a sus piedras, ni paseos por el canal. Contravenir cualquiera de estas normas básicas lleva multa: 750 la más barata, 3.000 la más cara y la misma ordenanza fija que se tienda a imponer la sanción máxima en cada tramo cuando se vea afectado el Acueducto.

Este 10 de marzo entra en vigor la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de la ciudad de Segovia modificada en seis artículos precisamente para reforzar la protección del Acueducto y el patrimonio histórico de la ciudad incorporando severas sanciones contra conductas que puedan constituir una amenaza a la integridad del legado histórico.

Entre las aciones más habituales de los visitantes, aunque también de los locales, la ordenanza enmarca en la especial gravedad acceder a la parte superior del Acueducto, desde el desarenador de San Gabriel —frente al colegio Claret— hasta el final del monumento, en la plaza de Avendaño, ya intramuros. Por muy tentadora que resulte la foto, el Acueducto no está para trepar, escalar o descolgarse. Todas estas acciones están en el grupo de faltas graves y pueden sancionarse en el arco entre 1.500 y 3.000 euros.

En el mismo grupo de acciones muy reprochables por la Ordenanza, aparece la realización de pintadas o grafitis en monumentos que se encuentren en el área de la “Ciudad vieja”, incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, junto al Acueducto. No sólo la pintura: es sancionable verter cualquier líquido —entra aquí dejar orinar a la mascota o, por supuesto, a un humano— lanzar objetos o residuos contra el monumento romano o su canal (o el resto de los bienes incluidos en la zona protegida). No está de masrecordarlo: entre 1.500 o 3.000 euros de multa.

No hace falta arrojarlo: también el hecho de depositar cualquier cosa sobre los monumentos o edificios catalogados o en las juntas de los sillares del Acueducto supone caer en falta graves y eso, pasado a multa, varía entre 750 y 1.500 euros.

También es falta grave depositar junto al Acueducto —no es admisible lo de “sólo es un momentito”— materiales o herramientas de obra, escombros u otros residuos.