Bueno, pues ya empieza el baile de presupuestos anuales. Reconozco que cuando anuncian que viene un nuevo borrador, de la administración que sea, me entra ese cosquilleo barrigudo, parecido al que tengo los jueves cuando acaricio mi boleto de la Primitiva soñando que derrocho y reparto dinero. Luego no acierto ni el reintegro y se me pasa.

Pues con los presupuestos del Estado me ocurre lo mismo: uno piensa que este año ya le toca a la provincia de Segovia que aparezcan partidas de modernidad, de adecuación y creación de infraestructuras, de proyectos de calado, como si a alguien en Madrid le diera por pensar en “los del Acueducto y el cochinillo”. Pues nada, chico, ni el reintegro.

Porque si, está muy bien que tras décadas haya entrado una partida para empezar de verdad lo del teatro Cervantes —caramba, llevo tantos años esperando que no me hace ni ilusión, que quiere que le haga— y que el Gobierno “esté decidido” a terminar el edificio de Juzgados, pero oiga, que ahí se acaba la cuenta.

No espere que la tome con unos u otros. Nos lleva pasando esto desde siempre, con Gobiernos de todo color, con vicepresidentas, ministros y ministras que ganaron la plaza haciendo paracaidismo en esta circunscripción, con parlamentarios de mucha, pero mucha más calidad política que la de los actuales (no es decir mucho). Parafraseando a la gran Ana Torroja, “no pintamos nada, no pedimos nada”, y así nos va.

En unas semanas, las cuentas de la Junta. Descuide, serán igual de decepcionantes —ahí va mi euro para la apuesta— que los de ahora y luego los municipales… Bueno, al menos cuando se debatan se celebrará un pleno con algún contenido, que lleva sin haber uno de esos mucho, mucho tiempo. Va bueno, bueno el mandato.

Hala, a la maldita covid que llena todas las conversaciones y la actividad del Gobierno regional. Chico, ahora resulta que al presidente Mañueco le ha dado por ir de punta de lanza en la adopción de medidas: los primeros en establecer toque de queda, los primeros en pedir confinamientos… Bueno, más vale tarde que nunca si es por espabilar.

Ahora está en la palestra en Segovia lo del Centro de Atención Primaria sólo para tratar a afectados por el virus para el que los de Sanidad buscan sitio y colaboración entre instituciones… Hasta ahora parece haber encontrado lo primero —un emplazamiento provisional, en el hotel Acueducto y otro que quiere que sea definitivo dentro de dos meses para el que piensan en una nave del polígono industrial— y lo segundo debe estar al caer. Bah, seguro que el Ayuntamiento, siempre pendiente de colaborar con la Junta en la lucha sanitaria se pondrá a favor de obra para permitir que aquello se abra cuanto antes, que ya se sabe que la atención primaria es primordial para atajar la pandemia. Además, la alcaldesa aclaró el otro día que a la opción de que se usara el edificio de Magisterio se opuso su partido (del que es Presidenta) pero no el Ayuntamiento (que también preside) así qué no será difícil el acuerdo. ¿No?

A veces me sorprende esta mujer, capaz de recomendarnos a todos con vehemencia que evitemos situaciones de riesgo pero luego incapaz de hacer siquiera propósito de enmienda por la reunión sin distancias en plena plaza Mayor del día de San Frutos —parece que la “emotividad” que genera cantar al santo es sumamente eficaz contra los contagios— o protagonista de una conferencia de prensa para explicar el diseño de ¡unos quioscos veraniegos de lectura! a la que invitó a la profesora del Ie que los ha diseñado y a todos sus alumnos para que llenaran hasta arriba la biblioteca del Consistorio junto a una docena de periodistas, varios asesores, ugieres… Chico, como un vagón de metro en hora punta pero, eso si, eran las 10.00 de la mañana y no se celebró en un bar. ¡40 minutos de clase magistral de arquitectura para los periodistas pese a que todo el mundo sabe que son gente de letras!

Sigo con el virus ese pero por la escena vivida este sábado, otra vez en la plaza Mayor, que se llenó de policías por si acaso una protesta convocada por redes sociales de forma anónima contra todo lo que se le pueda ocurrir —caramba, se volvió a ver por allí a los máximos representantes de Vox en Segovia que, digo yo que estarían disfrutando del ocio del sábado— pudiera tornarse en disturbios, como ha ocurrido en otras ciudades. Al final no pasó nada pero quedó claro que hay nervios.

Todavía no he hablado del edificio del Cat. Pues no me resisto y no esperaré a que el concejal de turno o la alcaldesa aparezcan con cara de pena explicando que han tenido que rescindir el contrato actual de acabado de las obras porque la empresa no cumple —tiene muy mala suerte el Ayuntamiento cuando contrata— y que hay que volver a empezar obras y plazos. Caray, si realmente hay alguna empresa interesada en instalarse ahí temo que cuando pueda hacerlo de verdad haya cerrado por jubilación de sus fundadores y empleados.

Siempre llego a este punto con el trabajo amontonado y no he dicho aún lo reivindicativo que anda el presidente del TSJ, el segoviano José Luis Concepción, que reclama un montón de juzgados e infraestructuras judiciales en toda la comunidad, también en Segovia. Digo yo que lo de que las airadas peticiones se produzcan ahora y no sean tan tibias como hasta ahora no tendrá que ver con que su mandato, sin posibilidad de renovación, va llegando a su fin. ¿No?

Tampoco le he contado que la Diputación y concretamente el departamento de Servicios Sociales que lleva directamente el presidente, Miguel Ángel de Vicente, ha cambiado el concurso de belenes provincial —30 años de éxitos de público, crítica y participación— por otro de bolas navideñas en los talleres de manualidades donde al parecer, los contagios son menos.

Si en realidad, para mi todo lo dicho hasta ahora es secundario. Mientras la Sego gane y el balonmano Nava vuelva a jugar y haga lo que pueda después del brote que han vivido en esa plantilla es lo que me importa de verdad.

Bueno, eso y buscar alguna partidita de inversión para Segovia en los presupuestos, que entretiene mucho.