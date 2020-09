La presión social obliga a Sanidad a descartar magisterio como CAP de covid19

En menos de 24 horas, y a tenor de una explosiva reacción social contra la medida, Sanidad ha dado marcha atrás en su proyecto de convertir el Santiago Hidalgo, el edificio del antiguo magisterio de Segovia, en “centro sucio” de atención primaria exclusivo para covid19. “La Gerencia de Asistencia Sanitaria, junto con la Delegación Territorial y la Universidad de Valladolid, ha decidido desestimar esta opción y continuar la búsqueda de un espacio adecuado entre las otras opciones que se barajan”, explicaba en un comunicado.

Sanidad no entra en las razones de este cambio. Aduce que magisterio era “una opción entre otras barajadas”, culpa a las informaciones publicadas, básicamente la noticia brindada por este digital, de no ajustarse a la realidad por cuanto “nos encontrábamos en una fase preliminar de evaluación, al igual que con otros espacios”, no existiendo aún un acuerdo cerrado.

El comunicado sí apunta a que en las últimas horas han surgido dudas sobre la seguridad del emplazamiento, y se sugiere que la inminencia de unas obras en la zona, que motivaron “una visita conjunta con la policía local a fin de asegurar unos accesos adecuados sin repercusión en los colegios cercanos”, podrían estar en la base de la decisión de descartar finalmente el emplazamiento. “De ninguna manera se iba a aceptar esta opción si existieran dudas sobre la seguridad de la zona, tanto por la Policía Local como por nuestra parte”, señala la gerencia.

La presión mediática

Lo cierto es que a tenor de la información servida por acueducto2, desde primeras horas del 26 de septiembre se suscitaba una fuerte contestación a la propuesta entre las AMPAS de los dos colegios próximos al Santiago Hidalgo, el Fray Juan de la Cruz y las Concepcionistas, cuyos alumnos suelen utilizar la cercana plaza Colmenares como patio de recreo. Un incendio en toda la regla en las redes sociales. Madres y padres ponían el grito en el cielo por entender que la presencia de infectados de covid19 en un espacio a pocos metros de ambas escuelas (el Fray Juan de la Cruz comparte pared con el Santiago Hidalgo) era un riesgo inasumible para sus hijos. Incluso se llegaron a organizar acciones de protesta para el lunes.

Un argumento que Podemos, por redes sociales, IU Segovia y posteriormente el PSOE de Segovia en sendos comunicados, amplificaban poco después. “Es incomprensible que se plantee la utilización de este edificio para concentrar a personas enfermas o potencialmente enfermas de covid19, teniendo en cuenta que está situado entre dos colegios”, señalaba IU. Más lejos iba el PSOE. “Habilitar este edificio supondría un potencial riesgo sanitario para todos los niños, niñas y estudiantes que transitan diariamente en las inmediaciones, además de un importante problema logístico y de tráfico para esa zona de la ciudad”, declaraba el secretario general de la agrupación local del PSOE en Segovia, José Bayón.

Así las cosas, el vicerrector de la UVa en Segovia, Agustín García Matilla, informaba a través de los medios de comunicación que finalmente la UVa, en calidad de titular del antiguo magisterio, había decidido rechazar la cesión del edificio. Sanidad ponía el punto y final con el comunicado definitivo: el Santiago Hidalgo no será “centro sucio” de covid19.

Colegios pegados a los ambulatorios

Sin embargo, frente a las aseveraciones ahora de que magisterio “solo era una opción entre otras“, esta redacción se mantiene en lo dicho. El Santiago Hidalgo era la única opción puesta sobre la mesa. Así lo señalaba la Junta de Castilla y León al presentar la propuesta en la reunión que el jueves 24 de septiembre se mantuvo en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI). Se trata de un ente de coordinación con presencia de todas las instituciones (ayuntamientos, Diputación, subdelegación) y donde la Junta avanzó la medida señalando para mediados de octubre la puesta en marcha del “centro sucio”. Ningún representante puso entonces la menor objeción.

Fuentes oficiales posteriormente confirmaron esta versión a acueducto2, que así lo publicó, e informaron del desarrollo de diferentes visitas al Santiago Hidalgo, entre otras una conjunta entre representantes de Sanidad y la UVa donde se consideraba idóneo el proyecto y se empezó a debatir en el proceso de cesión. El único punto no cerrado estribaba en la dotación de personal para el futuro “centro sucio” y se estaba trabajando intensamente en el diseño de accesos.

En ningún momento se consideró que hubiera posibilidad de contagio con la comunidad educativa colindante. Como explican fuentes de Sanidad “hay ambulatorios pegados a escuelas, a comunidades de vecinos, el caso más evidente es el Peñascal o el Maria Moliner, con muchos más alumnos que la Aneja y las Concepcionistas, y a cuatro metros del CAP Segovia II“. Todo indica por tanto que ha sido la presión social la causante de la marcha atrás.