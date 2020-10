Mañueco defiende que las 22.00 es una “hora adecuada” para el inicio del toque de queda

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido el horario fijado por su Gobierno para el inicio del toque de queda en la comunidad, las 22.00 horas es “un horario adecuado y basado en el equilibrio” con el que se trata de proteger la actividad “en el interior y el exterior de la hostelería” y, aunque reconoció que el ocio “es parte imprescindible de nuestra cultura y hay que apoyarlo”, también “tenemos que tomar decisiones que son impopulares y no nos gusta tomarlas pero no son por capricho y se basan en la opinión de los expertos y la decisión política”.

Para Mañueco, se hace imprescindible que en los próximos días se haga “evaluación de las decisiones que se han tomado durante la pandemia y esta [el horario del toque de queda] tendremos que analizarla, claro”.

En una intervención en el programa informativo de TVE, “La Noche en 24 horas” el presidente regional ha subrayado que el Gobierno central ha evitado establecer un horario fijo y común para todas las autonomías y al mismo tiempo se ha apoyado en el horario que estableció la comunidad de Madrid para la hostelería hace más de un mes cuando ordenó el cierre a las 22.00 horas (luego modificado a las 00.00 horas) que “vimos que fue eficaz” y eso habría incidido directamente en el horario decidido para Castilla y León.

Según su criterio, el toque de queda ha sido una medida imprescindible después de comprobar que “el 80 por ciento de las pruebas que dan positivo no están conectados entre si y en el trabajo de los rastreadores se había perdido el control”, mientras que “con el toque de queda se limitarán los contactos entre las personas y la posibilidad de contagio”.

Dos meses de estado de alarma y luego las decisiones

Fernández Mañueco no es partidario de que el estado de alarma se apruebe, como quiere el ejecutivo nacional, para un plazo de seis meses, sino un tiempo mucho más reducido, de dos meses como máximo y “en diciembre, si la situación ha mejorado, suprimir el estado de alarma”, lo que permitiría “salvar” la Navidad, aunque manteniendo bajo restricciones épocas de puentes inmediatas como el del 1 de noviembre o el de la Constitución, en diciembre.

“Tiene que haber una evaluación paso a paso, semana a semana”, incidió en su intervención televisiva en la que consideró excesivo el plazo de seis meses y si “más razonable esperar un tiempo prudencial del dos meses y antes de navidad, evaluar la situación”.

También se refirió a la decisión del TSJ de la región negando amparo jurídico al toque de queda decretado directamente por la comunidad autónoma afirmando que “nos viene a dar la razón en el sentido de que con la Ley que tenemos en este momento no puede adoptarse el toque de queda y con el decreto de alarma se ha ratificado”. No obstante, achacó la responsabilidad de la situación al Gobierno central por no haber “hecho otra legislación intermedia” para no tener que recurrir al estado de alarma.