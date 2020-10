8 Comments

La alcaldesa de Segovia niega tener cualquier sensación de arrepentimiento por haber reunido a decenas de ciudadanos a cantar el en la plaza Mayor el pasado domingo, día de San Frutos, pese a que en aquel momento ya estaba en vigor el toque de queda nocturno decretado por la Junta ante el incremento de los casos de infectados por covid19. Aunque reconoce que no se guardaron las distancias entre personas durante el acto y tras su finalización, Clara Luquero prefiere destacar la “emotividad” vivida en ese momento que considera de exaltación de “nuestra identidad y tradición”.

“No me arrepiento de haberlo convocado porque los ciudadanos demandaban ese acto popular y tengo que reconocer que me conmoví profundamente”. La alcadesa de Segovia, Clara Luquero, ha salido así al paso de las voces que han criticado los riesgos de contagio asumidos durante la convocatoria lanzada desde el Ayuntamiento para que el domingo, festividad de San Frutos, los ciudadanos acudieran a la plaza Mayor a cantar el villancico del patrón y el himno a Segovia, durante el cual no se respetaron las distancias marcadas en el suelo por las cuadrículas que se habían pintado previamente y que terminó con los asistentes apelotonados bajo los soportales por la intensa lluvia que comenzó a caer.

La alcaldesa reconoce que “es verdad que no se respetaron las cuadrículas en sentido estricto como nos habría gustado”, pero a la vez quiso quitar hierro a la evidencia que reflejan las fotografías de la jornada porque las imágenes “dependen de la perspectiva” y “si se ven grupitos, tienen que ver más con familias y unidades de convivencia”.

Eludiendo hacer referencias a los momentos posteriores a los cánticos —los denominados momentos de la amistad en los que, bajo los soportales, se dejaron de respetar distancias y se repitieron los saludos más o menos efusivos— la regidora si admitió algo de pesar en el desarrollo del acto reconociendo que “nos hubiera gustado que la gente se hubiera colocado sobre las cuadrículas”.

Negó, no obstante, cualquier arrepentimiento en base a lo que considera que fue “un momento que forma parte de nuestra identidad y nuestra tradición” durante el que además “me conmoví”, y pese a que en ese momento ya se había decretado el toque de queda nocturno, precisamente por la escalada de cifras de incidencia de la pandemia de Covid en toda la comunidad. “Se tomó la decisión de hacerlo con las cuadrículas y no hubo ni concierto, sólo los cánticos. La gente estuvo ahí ¿cuánto?” Se preguntó en voz alta.

Otra cosa es que una escena similar pudiera repetirse a corto plazo: “Si todo evoluciona a negativo y esta decisión hay que tomarla dentro de un mes y estamos superando limites hay que decir que no lo haríamos”, aseguró.