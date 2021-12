Parece que fue ayer cuando nos metimos el último atracón de elecciones y va el presidente de la Junta (en funciones, por decisión propia) Fernández Mañueco y adelanta las votaciones en Castilla y León, una de esas cosas que “se sabían” en círculos políticos, pero que todo el mundo (o casi todo, que hubo algunos que gritaron hasta las fechas exactas aunque sin demasiada exactitud) sólo lo murmuraba entre dientes. La cosa ha pillado a contrapié a Francisco Igea (Cs), que entraba en una entrevista matinal en Onda Cero como vicepresidente y salía como cesado y mascullando palabrotas malsonantes como “cojones” y otras. Ardo en deseos por saber si volverá a presentarse en estas elecciones o ya se quedará “para siempre” en el hospital de Palencia ejerciendo la medicina. Bueno, ardo en deseos de saber si se presentará Ciudadanos aunque me dicen muy serios que si… Lo que ya le digo, por ir descartando, es que no habrá candidatura de “Segovia existe“, que dicen que no les da tiempo a completar la inscripción como partido político pero que se quedan con las ganas de concurrir. Pues para otra, si es que se organizan.

En el ámbito doméstico, la alcaldesa primero decía que se entrevistaría con Mañueco con elecciones o sin ellas, que quiere trasladar sus peticiones a la Junta y así “pillar” la palabra del popular, por si gana otra vez. Como es lógico, Presidencia de la Junta ha dicho que ya, si eso, las reuniones con el presidente para más adelante y la alcaldesa se ha quedado sin foto en la sala Blanca del Ayuntamiento (donde todas las fotos salen mal iluminadas, por cierto).

Cabía preguntarse por el futuro del acuerdo que mantienen PP y Cs en la Diputación… Acuérdese que se alcanzó cuando aún no se sabía si el PP tendría mayoría absoluta y enmarcado, precisamente, en el acuerdo de gobernabilidad de la comunidad. Pues nada, dicen que esto sigue como estaba. Y mire que no me ha parecido que fuera muy contundente en sus críticas al presidente Mañueco y me viene a la cabeza —ya sabe que sufro flashes— eso de nadar y guardar la ropa… Bah, cosas mías que dice la de Cs que es pronto para nada.

Se van a enfadar mis jefes pero… El Colegio de periodistas de Castilla y León se ha enojado mucho este lunes y ha recriminado expresamente y mediante nota pública, que Mañueco convocara una “rueda de prensa” sin permitir preguntas. Hay para enfadarse, que los plumillas están, precisamente, para preguntar, pero sería bueno que los colegiados se quejaran, o hicieran algo más efectivo, en todos los casos, que la moda esta de “toma nota que esto es lo que quiero decir y no me preguntes que me lías” lleva aplicándose varios años por todo tipo de representantes políticos y las quejas o plantes son pocos… También ha escocido a los medios en los que trabajan periodistas que Presidencia hiciera las comunicaciones a través de las redes sociales, que parece poco serio, la verdad.

Más cosas que han pasado esta semana. Lo del congreso del PSOE, con proclamación del secretario, José Luis Aceves y el ascenso al olimpo del partido —en el segundo de los siete círculos celestiales, concretamente— de la concejala, Clara Martín, que se posiciona un poco mejor por si Clara Luquero no fuera la próxima candidata o alguna otra eventualidad. Es lo bueno de la política: hoy eres candidato independiente especializado y si los astros brillan ( y te quitas algunos obstáculos u obstáculas), en dos años eres militante, ejecutivo, multifunción y “pieza imprescindible”. Al otro que se me antojaba a mi como “aspirante” al ascenso, por su crecimiento en el ayuntamiento, digo, Miguel Merino, no le han dejado entrar esta vez en el club de los señalados por Aceves. Pues no digo más.

Ah, si, vino la ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, y… no dijo nada nuevo del Centro nacional de innovación de la FP. Venga, hombre, no sea mal pensado. ¿Cómo va a ser que no tienen aún muy claro qué será eso? Lo que ocurre es que están esperando el momento bueno para contarlo detalladamente. ¿2023 es año electoral en España? Sea paciente que el mercado suele abrirse un año antes.

El congreso socialista se mantuvo presencial y no telemático pese a que ese mismo día se había suspendido el de Asturias y que aquí hubo algunas bajas, por miedo a contagios, unos, por contacto estrecho, otros, las cifras no paran de subir, especialmente en Segovia, que hace sólo unos días tenía las más bajas de la comunidad pero que corre presta a “ponerse al día” con las vecinas. Vamos por 842 casos de tasa de incidencia y subiendo. Ojo a las reuniones, navideñas o no, y a los numerosos casos surgidos desde la semana pasada entre numerosos alumnos de las universidades pública y privada, entre otros.

¡Nada! Tranquilos todos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado una reunión con las comunidades ¡Para el miércoles! Con la intención de “ponernos al día”. Pues ya sabe, que los presidentes autonómicos sean los que den las malas noticias si eso.

Bueno, estamos en pre-navidad y eso en Segovia suele traducirse desde la Subdelegación del Gobierno en la divulgación de una o dos operaciones antidroga. Está la grande, realizada por la Guardia Civil, deteniendo a decenas de albaneses que han reconvertido su preparación paramilitar para hacer de vigilantes de plantaciones de marihuana en parajes de difícil acceso viviendo en plan marine. Y está la pequeña, de la Policía Nacional, que ha detenido a un camello de bolsita de 50 euros de marihuana que tenía montado el negocio en un piso cercano a la universidad. ¿Por qué habría elegido ese sitio?

Me gusta más en estas fechas hablar de belenes y villancicos, que ya se han fallado los premios de la Diputación que tienen en vilo a buena parte de los habitantes de la provincia durante semanas y ya se han abierto —ya veremos si la pandemia deja que siga así— otros emblemáticos: No se pierda el del Cristo del Mercado, si me permite la recomendación personal.

Luego está por ver qué pasará la tarde del 24 de diciembre, la “tardebuena” que dice el saber popular. Los hosteleros de la plaza, juiciosos, no han pedido ningún permiso este año para instalar música en la puerta de sus negocios que pueda atraer al personal y desde el Ayuntamiento dicen que controlarán los aforos aunque, por mucho que se pregunte, nadie del Consistorio pone números a esa capacidad de la plaza. descontando casetas de mercadillo navideño, caja de luces y el tren ese del recorrido casi a oscuras y escasamente turístico. Chico, qué forma de generar ambiente navideño. Un no parar.

Menos mal que para esa tarea de control apoyarán a la Policía Local los miembros de Protección Civil de Segovia. Ahora sabemos que la Agrupación existe y que tiene 15 miembros, aunque no se les ha visto actuar desde el mandato anterior…

Bueno, voy acabando. En este periódico le han recomendado el villancico del CRA Los Almendros, currado como cada año, y yo voy y me sumo. Ya aprovecho y doy mi saludo afectuoso a “Los Almendros”, esos segovianos de la diáspora que vuelven a casa sólo por Navidad llenando de expresivas frases del estilo “pero coño, qué tal” los bares y calles.

También me sumo a la ilusión del sorteo de lotería de Navidad. Bueno, y ya si el mismo día 22 nos toca el premio de que el CSN autorice la puesta en marcha del servicio de radioterapia en Recoletas y corte de raíz las suspicacias que andan dando vueltas por ahí… ¡La leche!

Feliz nochebuena. Sea cuidadoso.