10 Comments

La Agrupación Loca del PSOE de Segovia elegía el pasado 12 de diciembre al concejal Miguel Merino como nuevo secretario general, en sustitución de José Bayón, que dimitía del cargo el pasado mes de octubre.

En el anterior mandato, Merino fue concejal con responsabilidad de gobierno, ocupando carteras como Obras, Servicios, Infraestructuras y Turismo en distintos momentos. Merino ha agradecido “la confianza y el apoyo recibido” y ha destacado que su elección llega en “un momento exigente para el partido”, marcado por desafíos internos, decepciones a la ciudadanía y por un contexto político que reclama “altura de miras, serenidad, coherencia y mucha capacidad de trabajo”. La del concejal fue la única candidatura presentada, que queda conformada del siguiente modo:

Comisión Ejecutiva Municipal