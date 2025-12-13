10 Comments

La Agrupación Loca del PSOE de Segovia elegía el pasado 12 de diciembre al concejal Miguel Merino como nuevo secretario general, en sustitución de José Bayón, que dimitía del cargo el pasado mes de octubre.
En el anterior mandato, Merino fue concejal con responsabilidad de gobierno, ocupando carteras como Obras, Servicios, Infraestructuras y Turismo en distintos momentos. Merino ha agradecido “la confianza y el apoyo recibido” y ha destacado que su elección llega en “un momento exigente para el partido”, marcado por desafíos internos, decepciones a la ciudadanía y por un contexto político que reclama “altura de miras, serenidad, coherencia y mucha capacidad de trabajo”. La del concejal fue la única candidatura presentada, que queda conformada del siguiente modo:
Comisión Ejecutiva Municipal
- Miguel Merino Sánchez – Secretario General
- María José de Andrés – Vicesecretaria general y de administración
- Pablo Fernández Caro Herrero – Secretario de organización
- José Manuel Tamayo Ballesteros – Secretario de Política Municipal
- Marian Rueda Cayón – Secretaria de educación y deporte
- Antonio García Zamora – Secretario de empleo
- Lourdes Álvarez Callejo – Secretaria de bienestar social y derechos de los
- animales
- Ángel Berbel García – Secretario de Sanidad
- Lucía Otones Rubio – Vocal
13 diciembre, 2025
Hasta que caiga su Sanchidad (que cada día esta mas cerca, el siguiente parece que será ZP) y todos estos que le han apoyado, justificado sus desmanes, el beneficio a Cataluña y País Vasco contra los demás,…. incluidas las Claras… y caigan por su propio peso.
Corta vida en política van a tener, sirviendo al amo que han servido.
13 diciembre, 2025
Más de lo mismo. Narcisismo y selfies. A eso se reduce lo que aporta el Psoe segoviana. Acabarán cayendo dos o tres concejales más, pero este señor verá su cara reflejada en los medios, que es lo que busca.
13 diciembre, 2025
Jajaja pasamos de un madrileño a un sancristobalense, lo de “local” debe ser lo de menos, por lo que se ve.
Está claro que, con esta representación, la PSOE está empeñada en desaparecer en Segovia: estupendo!
13 diciembre, 2025
Jajaja… y Segovia capital con un alcalde de 3casas, que perdió las elecciones entre sus vecinos que le conocen bien… jajaja. Ahhh… y la anterior de Encinillas…JAJAJA. Ahhh… la anterior de La Lastrilla… JAJAJAJAJA!
13 diciembre, 2025
Glenn, que Merino, el pobre, la anterior legislatura no hizo nada de nada de concejal. No vale para lo que le han colocado. No había otro que fuera más obediente con tirano Sánchez.
13 diciembre, 2025
En el país de los ciegos, el tuerto es el rey.
13 diciembre, 2025
La mitad no viven en Segovia capital. Vamos, empapados de la realidad de la capital a tope. Vaya panda! Le están poniendo al Mazarías de la megabandera nacional la alcaldía en bandeja. Y el de Coca tan feliz en su mundo.
En el PP ya no saben cómo dejar de reír.
13 diciembre, 2025
El poder sin principios no significa liderazgo
13 diciembre, 2025
Encantado de conocerse, uno más para hacer desaparecer el partido, a ver si lo consiguen, aunque son tan incompetentes que no llegan ni a mediocres.
13 diciembre, 2025
Vamos a ver, los votantes del PP, están, tan decepcionados con Maza que, si se presenta otra vez como alcalde no va a conseguir ni lo que tiene ahora. Va a perder muchos concejales, de los doce que tiene ahora no se si llegara a seis. Y los de su Sanchidad, de los siete que tienen ahora creo que se van a quedar con dos, como mucho. En Segovia, no hay nadie que merezca la pena, porque los demás no sirven para nada. Qué pena de Segovia.