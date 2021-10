Tengo yo ganas de meterme en la caja mágica esa de luces led —que se use ese tipo de bombillas llama mucho la atención de la alcaldesa, que lo dijo varias veces el otro día. Será porque es muy moderno— que han anunciado como motivo principal de las luces navideñas de este año en Segovia. El adorno ya se estrenó antes en otras ciudades de la región y de todo el país pero chico, hasta este año no se ha subido el presupuesto a los 85.000 euros que se pagarán este año (y el que viene) a la empresa Carmelo Plaza, la de toda la vida. Sigue entre los presupuestos más bajos de la región. Qué raro. Si esto suele dar lustre al político que lo impulsa.

Lo que ya no me parece tan bien es que vayan a traer un árbol luminoso para la plaza Oriental que se atreverá a competir en altura con el mismísimo Acueducto. Pero hombre, dónde vamos a ir a parar. Me recuerda a la iglesia esa que construyeron Jesuitas en la plaza Adolfo Suárez con la aparente intención de que apareciera más alta incluso que la Catedral en el perfil de la ciudad…

Y eso que ahora no se lleva lo de competir. Por ejemplo, en lo de la Unidad militar esa que ahora ansiamos porque nos quitan la Base (pero que no prevé empleos civiles, parece) ya hay acuerdo de los concejales: esto lo maneja el JEME directamente y el resto, a remolque del militar, que será quién dosifique la información. Que eso se haya aprobado por unanimidad desactiva toda la presión sobre la alcaldesa, a la que hasta ahora se acusaba de retener información. Hábil movimiento del Grupo socialista, opino.

Si en el pleno capitalino la estrella ha vuelto a ser el centro militar, ahí y en la Diputación la otra estrella de los debates sigue siendo la sanidad en la provincia con los socialistas clamando por la retirada del plan de la Junta que los populares dicen que no existe mientras pasan la pelota a Madrid porque no saca suficientes plazas de MIR y así no hay forma de reponer los médicos de familia. En la última convocatoria hay 8 para Segovia donde en el último año se han jubilado 23 galenos especializados en familia…

Ahora carreteras, que en eso tengo apuntado celebrar que se terminara la actuación de mejora sobre la carretera de Zamarramala a la autovía de Valladolid y contar a la vez la preocupación que me genera imaginar dos años largos de obras en la carretera de la Granja desde la semana que viene. Allí ya circulan ahora con dificultad y a bajísima velocidad media 10.000 vehículos cada día. Pues espere a que la zona se llene de máquinas y trabajadores. Sea paciente.

Necesito que alguien me aporte algo de luz en esto de las empresas de gestión directa por las administraciones que no acabo de entenderlo. Por ejemplo, el aparcamiento de la estación de autobuses: sigue cerrado desde hace un año, los precios no serán los más baratos y sin embargo, la propia empresa prevé lograr pingües beneficios en vez de tender al simple equilibrio económico. Para colmo, acabará engrosando el número de trabajadores a cargo de la ciudad…

Para esta que viene ahora que se quiten los focos y así se ven mejor los fuegos artificiales. Me refiero al Premio de las Artes Escénicas que el Ministerio de Cultura ha otorgado a Titirimundi que recibe así, tras 35 años, un espaldarazo de la administración del Estado, justamente en el año en el que ha visto reducidas las aportaciones anuales de la Junta. Bueno, espaldarazo y 30.000 euros que enjugan un poquito las cuentas del Festival.

Para los amantes de las rarezas, destaco que este premio nunca, nunca, se ha dado a un festival sino a compañías o artistas y para los que gustan de las curiosidades constato que los Reyes de España entregaron esta misma semana estos mismos premios correspondientes a las ediciones de 2018 y 2019. Bah, lo mismo se puede pedir un adelanto del dinerito, que corre prisa, y ya, lo del diploma y el discurso emocionado de Marian Palma, cuando toque ¿No?

Bajo los focos estuvo también el mago segoviano, Hector Sansegundo, que se fue a un concurso de la tele a triunfar con su actuación y pasar a la siguiente ronda. Oiga, que eso de salir en la tele, si sale bien, suele acabar siendo un importante espaldarazo al artista de turno… Claro, que viendo como está lo de la despoblación de esta ciudad, si el mago triunfa a lo grande lo mismo se nos marcha por el mundo y nos chafa la próxima estadística del INE que no estamos para perder ni uno…

Bah, se cubrirá el hueco con los estudiantes de enfermería que vengan aquí a realizar esos estudios, pensará usted. Pues quizá, pero tenga calma, que lo que ha hecho esta semana la UVa es decir que estaría bien montar la escuela… Ya, lo de asegurar el proyecto y marcar plazos, va para más largo. Paciencia.

Paso rápido por la política local: José Luis Aceves, sin oposición y por tanto sin primarias, ya ha sido proclamado secretario provincial del PSOE segoviano para los próximos cuatro años. Unos suertudos estos socialistas segovianos que disfrutan de este faro para guiar la marcha del partido. En el lado contrario, los del PP, que van a convención por semana, se han ido a Valencia, donde Díaz Ayuso ha despejado dudas y se ha afianzado al líder nacional, Pablo Casado y la presidenta local, Paloma Sanz, se ha traído el discurso asentado de que Sánchez tiene los días contados. Otros suertudos los populares de toda España y Segovia con semejantes linternas.

Por cierto, cuentan que en la reunión de Valladolid el propio Casado se acercó a la mesa donde comía la comitiva segoviana —debía ser algo parecido a lo de los novios en las bodas— y preguntó con sorpresa porque Javier Maroto no estaba con “los demás segovianos”. Los mismos segovianos recordaron al presidente que el vecino de adopción de Sotosalbos tenía silla en su propia mesa por aquello de que también es de la ejecutiva nacional…

Le dejo, que son las tres de la mañana y hoy, a esta hora la luz sólo me sale cuatro veces y media más cara que hace un año. Comprenderá que debo aprovechar el tiempo. Como diría mi abuela ¿dónde iremos a parar?

Cuídese, por favor.