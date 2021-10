4 Comments

El pasado 11 de septiembre el BOE publicaba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2021 para el acceso en el año 2022 a plazas de formación sanitaria especializada, el MIR. Este año se ofrecen 8.188 plazas (199 plazas más que en la convocatoria anterior) para la realización del MIR en 2022, de las que cerca de 2.400 se destinan a la especialidad de Medicina de Familia. La provincia de Segovia ofrece para esta especialidad solo 8 plazas, estando un año más entre las provincias que menos plazas MIR oferta en toda España para una especialidad, la medicina de familia, hoy en el ojo del huracán en el mundo rural por la carencia de profesionales.

Esas 8 plazas suponen la misma cantidad que ofertó Segovia para el MIR de la especialidad en 2020, los que se incorporaron en 2021, y que directamente convirtieron ese año a Segovia en la provincia con menos plazas MIR de Medicina de Familia de toda España, con una menos que Ávila, ambas provincias cerrando el ránking nacional, superadas incluso por Teruel, que ofertaba 13, según los listados publicados por el portal de información médica isanidad.com.

Pulso en la Diputación

Es precisamente la falta de médicos de familia una de las causas que, especialmente desde el PP, se esgrimen para explicar la carencia de especialistas en el medio rural. El tema salió en el encuentro mantenido entre el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, Luis Tudanca, dedicado a la reordenación sanitaria. Tudanca pidió garantías de que no se cerrarán consultorios y se paralizará la reforma “no reforma”, en tanto Mañueco, pedía a Tudanca ayuda para ampliar la oferta de médicos de familia en el ordenamiento universitario así como en la EBAU de convocatoria única, otra de las causas que explica la incidencia en la región de la falta de profesionales.

Un tema que volvió a salir, también, en el pleno de la Diputación de Segovia (en la imagen), donde PSOE y PP presentaban dos mociones (ya van cinco) sobre lo mismo, el mantenimiento de la estructura sanitaria en atención primaria previo al covid. Un importante matiz de diferencia, mientras los socialistas cargan las tintas en la administración autonómica, en la coalición PP-PSOE se apunta a la necesidad de reordenar el sistema universitario y primar la formación MIR en el medio rural, es decir, competencia ministerial y por tanto del Gobierno central. Se aprobaron ambas mociones -nadie quiere protagonizar un titular del tipo “X se opone a mantener los consultorios”- si bien cada una con la abstención de la parte contraria.

En cualquier caso, no parece que la dotación de médicos de familia en el medio rural esté en la agenda. No al menos a corto plazo. La distribución de plazas MIR viene dada por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud del ministerio de Sanidad, si bien se tiene en consideración las propuestas elevadas desde cada comunidad, así como informe de la Comisión Delegada de Enfermería, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y del Ministerio de Universidades. Algo no cuadra, en la provincia de Segovia se han jubilado este año 27 facultativos y de los cuales 23 eran médicos de familia, 23. Plazas MIR ofertadas: 8.