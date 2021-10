La temperatura en el debate sobre la posibilidad de que una Unidad militar sustituya al PCMASA2 ha bajado varios grados en el hemiciclo del Ayuntamiento donde se ha aprobado por unanimidad una moción de Ciudadanos que reclamaba que la alcaldesa aporte los detalles del proyecto. La propuesta fue enmendada por el PSOE que introdujo un matiz: facilitará información pero será sólo la que autorice el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (Jeme), General Varela, que gestiona directamente este asunto en el ministerio de Defensa. No tuvo la misma suerte la moción que defendían los populares reclamando un plan específico para preparar el establecimiento de los 600 militares que vendrían a trabajar en la Unidad militar.

“Tenemos que trabajar para que se reconduzca el rumbo de la hipotética llegada de una Unidad militar. Es momento de remar juntos, cambiar la dinámica y hacer partícipes al resto de los grupos”. El tono conciliador con el que abrió el turno de debates la ponente, Noemí Otero, acabó causando el efecto esperado reduciendo las intervenciones en el pleno de este 1 de octubre a un intercambio de pareceres casi sosegado.

En ese marco, Luquero reconoció la total dependencia que existe hacia las decisiones que adopte Defensa, donde el Jeme “está convencido de la conveniencia y oportunidad de venir a Segovia. Cierto que nos movemos en lo hipotético, pero pasar a la realidad sólo requiere el compromiso de todos”, reconoció desde la presidencia del pleno.

Más clarificadora, en este sentido, fue la concejala de Urbanismo, Clara Martín, que reconoció que “El Jeme es el que decidió no reunirse más que con la alcaldesa” y que la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Segovia se celebró a instancias del militar “Para que me entienda, el Jeme invita, no el Ayuntamiento de Segovia”, quiso aclarar, antes de subrayar que el control de detalles como el coste de la instalación, el número de trabajadores o los plazos de ejecución “no corresponde al Ayuntamiento”.

Aclarado quien controla este proyecto, Martín introdujo las enmiendas de su partido: “El equipo de Gobierno dará cuenta de cuanta información maneja, siempre que esté autorizado por el Jeme para hacerlo” y que “Tras eso, se de cuenta al resto de las administraciones” buscando su implicación.

El sosegado debate no ocultó las diferencias de criterio entre los grupos sobre el establecimiento de repartos de participación en la financiación de las administraciones, o el cuestionamiento de detalles como el coste (la cifra que aporta el Ayuntamiento es de 12 millones); el número de trabajadores o el año en el que se cerrará el PCMASA, en 2026, sostuvo Pérez. Sin embargo, todos los grupos coincidieron en el fondo de esta cuestión en cuanto a que se trata de un proyecto de ciudad que, por tanto, requiere la unidad de acción entre los grupos municipales del Consistorio y también de las restantes administraciones con el apoyo institucional, primero, y después económico.

En la trama secundaria del debate cabe destacar el enfrentamiento mantenido entre Otereo y San Juan. El podemita aconsejó a la liberal que tratara de “lanzar un mensaje diferenciador del que hace el PP porque plantea las mismas propuestas que ellos”. Otero recordó a su oponente que a lo largo de este pleno “ha votado más veces con el PP que con el resto de los grupos”, además de reprocharle “salir por la tangente porque no sabe ni de qué hablar en esta moción” por desconocimiento los asuntos relacionados con el ejército.

No habrá Plan para el personal de la unidad

La segunda moción relacionada con la Unidad estaba defendida por el portavoz popular, Pablo Pérez, con la que se venía a proponer que la ciudad desarrollara un Plan específico para preparar la llegada de los militares que se trabajarán en la instalación, incluyendo aspectos como escuelas o vivienda. Tanto San Juan como el portavoz de IU, Ángel Galindo, cuestionaron que se hicieran propuestas específicas para ese grupo de personas, mientras la socialista, Clara Martín, se mostraba escandalizada por entender que “se está cuestionando la capacidad de la ciudad para acoger a 600 militares”. El bloque de izquierdas coincidió en dar la vuelta a las peticiones encargando a Pérez que reclame a la Junta infraestructuras como el nuevo hospital, el instituto de San Lorenzo o políticas de vivienda.

Martín también trató de colar en este caso otra enmienda para añadir que se inste a las otras administraciones que “se impliquen en las materias de su competencia”. Pérez no lo admitió porque “desvirtuaría la moción”. De nada sirvió el alegato final del popular para que los concejales “voten en conciencia”. Los votos de PSOE, IU y Podemos tumbaron la propuesta.