Somos muy raros aquí, donde dejamos durante décadas que se arruine un edificio de la escuela racionalista levantado por el arquitecto Pagola (Silvestre) hace 80 años y cuando por fin alguien se decide a tirarlo para hacer una nueva construcción nos ponemos a recoger firmas para tratar de evitar el derribo. Y claro, ya es tarde, que hasta Patrimonio ha dado permiso ya. Voy a buscar el lado bueno: quizá así la plaza de Santa Eulalia —ya sabe que el conjunto es Bien de Interés Cultural, quien lo diría— va mejorando algo su aspecto que, la verdad, no está para enseñarlo a las visitas.

Pero lo de llegar tarde a los sitios es una cosa muy nuestra. Mire los del PSOE, que tras su reunión repleta de lametazos sanadores (y algún escupitajo, desde el cariño siempre, que entre camaradas…) en las heridas del desastre del Centro Logístico de Defensa han decidido la nueva ocurrencia: irse al Ministerio a exigir que la Base Mixta (ya, se llama PCMASA2) mantenga su actividad y no se cierre nunca. Genial. ¿Cómo no se nos ocurrió, cuando lo de la fusión de las cajas, pedir a Bankia que dejara funcionando Caja Segovia… Por cierto, IU anda ligeramente molesto por lo que parece el carpetazo a la demanda civil de la Fundación contra los consejeros, el último de los últimos capítulos de la desaparecida entidad.

Me lo tomaré como una maniobra de distracción del partido que lidera José Luis Aceves, “ese señor que habla tanto” que decía el pequeño de un militante, espectador involuntario del cónclave telemático de los socialistas, a la vez que preguntaba quién era ese. ¡Estos niños y su inocencia! Por cierto, nuestras felicitaciones al secretario de la Agrupación de Segovia, no por su gran papel hacia la ciudad sino porque este lunes era su cumpleaños. ¿Se acuerda cuando José Bayón dejó el Ayuntamiento capitalino para irse al Ministerio de Industria y la alcaldesa aseguraba que Segovia crecía en influencia en el Gobierno de Sánchez? Pues este tampoco se enteró de lo de Córdoba.

La tensión política ha subido unos grados en los últimos días y los asuntos sanitarios también se llevan lo suyo. Se ha publicado el nombre del propietario del local en el que se instaló, en enero, el centro de atención primaria para enfermos y sospechosos de covid que resulta que es militante del PP, cosas que, al parecer, son incompatibles o al menos eso se insinúa. Todo muy grave, sin duda. Y oportuno, que ya está bien de hablar de establecimientos militares, hombre, debe de haber pensado un sagaz fontanero.

Aunque lo que vea estos días le parezca un poco chusco tampoco se extrañe mucho. No se habrá dado cuenta pero ya estamos en carnaval como demuestran las grandes galas en forma de fotografías colgadas en la plaza Mayor, dicen en el Ayuntamiento que a modo de homenaje a las comparsas. Pero si hay hasta cartel del carnaval de este año diseñado y todo, aunque lo cierto es que no se ha presentado a su autor ni se ha dicho el coste que ha tenido para las arcas de Cultura. Ya preguntaremos, que somos muy curiosos.

No están para chirigotas en el colegio Claret, donde no paran de cerrarse aulas —por ejemplo, todo 2º de ESO, cuatro clases de 1º y otras cuantas— por cuarentena de covid. He oído por ahí que quizá es que se hayan relajado un poco las medidas de seguridad pero cómo me voy a creer que puede haber personas que celebren cumpleaños u otra reuniones sin tener el obligado cuidado… Bah, no creo, hombre. Habrá sido por no abrir la ventana lo suficiente.

A ver, más cosas de esas que si las pilla una chirigota gaditana lo borda. Ah, si, lo del cribado de Ayllón organizado por el Ayuntamiento sin visto bueno de la Junta y que acabó con cero positivos detectados y 12.000 euros de factura que el Ayuntamiento del pueblo quiere que pague la Consejería que a su vez dice eso de “ya te lo advertí…” Esto es un no parar.

También hay protestas en las calles, que he visto a los hosteleros rompiendo platos en mitad de la calle, sin cochinillos ni nada. Rompiendo vajilla para protestar por su situación, insostenible hace ya meses y sin señales de que vaya a producirse una situación más favorable. No son los únicos, que los representantes de los gimnasios e instalaciones deportivas también han salido a la calle. Por cierto, en ambas manifestaciones he visto pancartas de Vox —las únicas de una fuerza política entre estos grupos de profesionales— que será que es parte de la estrategia de expansión de la nueva dirección provincial. Fíjese en la próxima.

Oiga, que ha habido buenas noticias esta semana, no crea. Mire, hubo un ganador de dos milloncejos como premio de una apuesta de bonoloto que le costó 50 céntimos y que a estas horas estará tan tranquilo, apenas preocupado del mundanal ruido de centros logísticos, centros covid o centros deportivos.

Bueno, seguro que de lo que si se sigue ocupando es de maravillarse con los records de este año de la Gimnástica Segoviana, imparable hacia la Segunda B sin perder o empatar un solo partido hasta ahora.

Le dejo que este martes tengo una fiesta de disfraces por zoom y no quiero que me falle un detalle. Transgresión , lujuria y diversión a través de la pantalla. Un fiestón, ya puede imaginar.

Cuídese, por favor.