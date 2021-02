10 Comments

El Comité Provincial del PSOE, reunido este 13 de febrero de forma telemática, ha aprobado una resolución para instar al Gobierno de España a posibilitar que la actividad militar continúe en las instalaciones de la antigua Base Mixta si, finalmente, se traslada a Córdoba. Igualmente el texto recoge dos demandas más al Ejecutivo nacional: una para consolidar proyectos de desarrollo para Segovia y la creación de empleo, y la segunda para que actualice las necesidades de planeamiento y las capacidades del parque para adaptarlo a las demandas en materia de defensa nacional.

El encuentro ha contado con la participación del líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, quien se ha sumado a la petición de los socialistas segovianos con un inconcreto “seremos reivindicativos siempre, gobierne quien gobierne” para apuntar también a la Junta reclamando que se implique económicamente en las demandas lanzadas por los socialistas segovianos. “La decisión de trasladar la actividad del PCMASA-2 nos vuelve a poner a prueba y necesitamos remar todos en la misma dirección”, explicaba, para a renglón seguido lamentarse de que “no hagan con este asunto lo que hacen con la sanidad de esta provincia: muchas promesas, pero muy pocas certezas”

“Jesús Postigo no ha hecho nada”

No hubo alusiones a la vicepresidente Carmen Calvo, muñidora de la decisión de centralizar en Córdoba en un único centro logístico los parques de mantenimiento del Ejército, ni tampoco a la ministra del ramo, Margarita Robles, responsable última de la decisión, pero sí muchas flores para Clara Luquero. En un momento extremadamente delicado para la alcaldesa, blanco de todas las críticas por su total inacción en la defensa del centro logístico, Tudanca y también el secretario provincial de la formación, José Luis Aceves, han salido en su defensa asumiendo la tesis de que el ministerio les pintó el proyecto como que podría hacerse a muy largo plazo o no. “El 4 de marzo de 2020 con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en Madrid, confirmó que se trataba de una recomendación técnica del ministerio, si bien les comentó que en esos momentos no existía la financiación necesaria para su ejecución (más de 300M€). Se trataba, por lo tanto, de un proyecto que podría o no ejecutarse a largo plazo” ha explicado Aceves, información que al parecer persuadió a los socialistas segovianos de que había tiempo sobrado para movilizarse a largo plazo (o no). Lo que pasó tras esa reunión “ha sido una sorpresa mayúscula y estamos claramente contrariados”, aseguraba Aceves. Sin embargo, los socialistas “redoblarán esfuerzos por la continuidad de las instalaciones”.

También ha habido espacio para la crítica al PP, pues si bien el PSOE segoviano no se ha lucido especialmente en esta ocasión, Aceves no ha dudado en cargar contra su compañero diputado, el popular Jesús Postigo, veterano miembro de la comisión de Defensa del Congreso, y los tres senadores “que por mucho que se rasgan las vestiduras no han hecho absolutamente nada por mantener el PCMASA-2 en nuestra ciudad”, dijo. Le faltó añadir el adverbio “tampoco“.