4 Comments

662 vecinos de Ayllón pasaron por el polideportivo municipal siguiendo el llamamiento de la alcaldesa, María Jesús Sanz, para someterse a un cribado por antígenos acometido por la sanidad privada. Una participación muy alta, considerando los 1.100 vecinos llamados a la prueba de entre los que hay que excluir menores, confinados y afectados por la covid19 en los tres últimos meses.

El caso es que la prueba se saldó sin detectar ningún positivo entre las 662 pruebas realizadas. Resultados que parecen avalar la decisión de la Junta de no asumir desde la sanidad pública el cribado masivo por considerar que la elevada tasa de contagio que padece la localidad estaba motivada por un brote controlado y centrado en la residencia de mayores de la localidad. De hecho, la trazabilidad del brote ayllonés marcaba el 10 de febrero en la web de la Junta un 96%.

Sin embargo, la decisión no convenció a las autoridades municipales, y ante la negativa de la Junta, la alcaldesa optó por convocarlo por su cuenta recurriendo a la sanidad privada, en concreto a una empresa de Ávila. En Ayllón se aferraban al incremento de las tasas de contagio que cuadruplican las de la media de Segovia, son 4.483 a 14 días y 1.522 a 7 días, para justificar la iniciativa. “No entendemos como en otros municipios con mucha menos afectación ha habido cribado y aquí no. Es cierto que el brote está básicamente centrado en la residencia, pero creemos que la situación justificaba sobradamente un cribado”, explicaba el concejal encargado de coordinar la prueba, Alberto Navas.

Pasar la factura a la Junta

Afirman en Ayllón disponer de pruebas de que desde Sanidad de Segovia se les pasó un informe deliberadamente negativo para desestimar su petición de cribado y que existen razones objetivas para el mismo en base a las tasas de contagio que padecen (superiores a las de otros municipios donde sí se realizó la prueba masiva) y que han derivado en que se incluya al municipio en el listado de pueblos sujeto a medidas excepcionalísimas. De hecho, es el único de Segovia en esa situación. Es por eso que anuncian que pasarán la factura de la prueba a la Junta -se prevé que supere los 12.000€– y que si, como ya ha anunciado la delegación, Sanidad no la asume, recurrirán a la vía contenciosa.

El tema parece haberse envenenado. Se culpa a Ayllón de no ser especialmente escrupulosos en la tramitación de denuncias y de, a pesar de pedir el cribado, empeñarse en mantener el mercado semanal, algo que desde el consistorio rebaten destacando la escasa magnitud del mercado (son apenas cinco puestos) y señalando que el decreto de medidas excepcionalísimas exceptúa los comercios de primera necesidad. “En los pequeños pueblos no tenemos apenas tiendas y dependemos de los mercados para muchos productos”. Respecto a las denuncias, destacan que la gran mayoría refieren a empadronados en otros municipios y que carecen de medios técnicos para tramitar las “contadas con los dedos de una mano” que afectan a aylloneses empadronados. Es una argumentación recurrente en toda la provincia, donde la gran mayoría de expedientes que abre la Guardia Civil por incumplimiento de limitaciones sujetas al Estado de Alarma y cuya gestión se encomienda a los municipios (no respetar el toque de queda, mascarillas y demás) no se tramitan por carecer de medios administrativos y también -todo hay decirlo- de especiales ganas de enfrentarse a los vecinos.

Entre tanto la situación en la residencia de la localidad es crítica. Ayer fallecía el segundo interno en esta tercera ola en tanto hay otros tres en estado grave. Hay siete trabajadores contagiados y 18 internos de los 44 residentes. Se da la circunstancia que el brote aconteció en plena primera fase de vacunación. “Algunos ya estaban contagiados y no se les llegó a administrar”, explica Navas.