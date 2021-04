Opinión: La importancia de una federación de vecinos fuerte

Ángel Tuñón, ex-presidente de la Federación de Barrios Incorporados de Segovia, remite el presente artículo de opinión en relación a la creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia (Fedasve), formada por las asociaciones de Santa Eulalia, San José, San Marcos y San Lorenzo además de la Federación de los barrios incorporados, lo que abre un cisma en el ámbito vecinal segoviana al actuar en paralelo con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia presidida por Juan Bautista Mullor.

Como antiguo presidente de la Federación de Barrios Incorporados de Segovia y actualmente vocal de la Asociación Nuestra Señora de la Cerca· de Madrona quiero hacer llegar mi opinión sobre la nueva federación de vecinos formada por algunas asociaciones vecinales de la ciudad que se han separado de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Segovia.

Hay un dicho popular que dice divide y vencerás y creo que ahí podría estar el fondo del asunto que nos traemos entre manos, porque los que llevamos muchos años trabajando en temas vecinales sabemos las dificultades que tenemos para hacernos oír y por tanto para conseguir soluciones a los problemas. La única posibilidad es tener unas asociaciones fuertes y dispuestas primero a dialogar con nuestros propios asociados presentándoles propuestas que merezcan ser defendidas, y luego contar con el apoyo de una federación capaz de asumir las distintas problemáticas, con una capacidad de representación y decisión sin fisuras. El hecho de que haya más de una federación ya indica una clara debilidad para obligar a los organismos a hacer caso. ¿A cual, a la una o a la otra? Pues a ninguna.

Bajo mi punto de vista, el anuncio de una nueva federación es una muy mala noticia, porque siembra desconcierto entre los movimientos vecinales ya que de alguna manera obliga a tomar partido por una o por otra sin haber sido capaces de plantear los problemas de frente y sin haber presentado varias propuestas posibles y que no fuesen traumáticas.

Parece que lo normal, si había descontento por la falta de actuación de la junta de la actual Federación, habría sido poner sobre la mesa el problema y haber forzado una asamblea para decidir, eso sí, teniendo antes el visto bueno de las distintas asociaciones que deberían haber consultado a sus asociados. No dudo de que haya una buena intención en los pasos que se han dado, pero el romper la unidad vecinal no se puede hacer de cualquier manera y puede tener consecuencias no deseadas.

Dentro de sus propuestas manifiestan su intención de ponerse en contacto y tener relaciones con otros colectivos del resto de España, pero a lo mejor eso ya está inventado y lo que hay que hacer es sumar esfuerzos y revitalizar los colectivos que ya tienen una estructura, difícil de conseguir, y que de hecho están funcionando. Me refiero a CAVECAL, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León.

Ahora tenemos que seguir trabajando en este tema, ya que intuyo que las cosas no están decididas en cuanto a la posición de los distintos componentes de los Barrios Incorporados. Creo que hay mucho terreno andado que no se debería despreciar, y que lo primero que se debería tener claro es que: LA UNIÓN HACE LA FUERZA. Mucho cuidado con las divisiones.

