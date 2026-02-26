Millán Salcedo participará en el homenaje de Corderitititito a Martes y Trece

El festival Corderitititito, Festival de Humor en la Calle, celebrará su cuarta edición los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en Sepúlveda (Segovia), con un homenaje central al dúo Martes y Trece y la presencia de Millán Salcedo.

El evento, que mantiene su formato gratuito y al aire libre, volverá a convertir las calles y plazas de la villa en escenario de monólogos, micro abierto, actuaciones musicales, cuentacuentos, feria del libro y exposiciones en clave de humor.

El homenaje anual de esta edición estará dedicado a Martes y Trece, tras los tributos realizados en años anteriores a Chiquito de la Calzada, Los Payasos de la Tele y Gomaespuma. El acto central tendrá lugar el sábado 18 de abril, a mediodía, en la Plaza de España de Sepúlveda, con la participación de Millán Salcedo. Ese mismo día, a las 20:00 horas, presentará su espectáculo PreguntaMelón en el Teatro Bretón.

Entre 1989 y 1997, los especiales de Nochevieja de Martes y Trece en Televisión Española marcaron una etapa destacada del humor televisivo en España. Desde la organización recuerdan que su legado sigue presente en el imaginario popular y en generaciones posteriores de humoristas.

Como novedad, el festival incorporará tres piezas de microteatro agrupadas bajo el título “Del amor al humor en un like”, que se representarán en el Museo de la Cárcel, además de un taller de iniciación a la comedia programado el fin de semana previo.

El actor Agustín Jiménez definió en anteriores ediciones el festival como “el Edimburgo del humor en Castilla y León”, una denominación que la organización recuerda como reflejo del carácter singular de la cita.

Impulsado por una asociación cultural sin ánimo de lucro, el festival mantiene su carácter abierto y gratuito. Para financiar parte de la programación, volverá a activarse la campaña de financiación colectiva denominada Clownfunding, que permitirá la colaboración de empresas y particulares.

Desde la organización señalan que el proyecto nació en 2023 con el objetivo de dinamizar el medio rural a través de la comedia y situar a Sepúlveda como punto de encuentro cultural en Castilla y León.