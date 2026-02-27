La semana de las universidades se celebrará entre el 13 y el 17 de abril

La Casa Consistorial ha sido escenario de una nueva reunión de la Mesa de las Universidades, un foro ya consolidado impulsado por el Ayuntamiento que comenzó su andadura hace tres años con el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente universitario.

En el encuentro han participado el concejal de Educación, Juventud y Fondos Europeos, Sergio Calleja; la directora del Centro Asociado de la UNED en Segovia, María Dolores Reina; la representante de la Universidad de Valladolid (UVA), Marta Laguna; y la vicedecana de IE University, Luisa Barón. Asimismo, han asistido los técnicos responsables de la oficina EUROPA DIRECT Segovia, Samuel Marcos, y de Agenda Urbana, Estrella Michel.

Durante la sesión se ha evaluado el desarrollo del proyecto HOPE, una iniciativa municipal surgida en el seno de la Mesa de las Universidades, que dio comienzo el pasado mes de noviembre y se prolongará hasta mayo. En este marco, se están proyectando los capítulos de la serie “HOPE, estamos a tiempo”, con el propósito de promover la reflexión y el debate ciudadano en torno a las soluciones frente a la crisis climática.

Además, se han sentado las bases para la celebración de la tercera Semana de las Universidades, prevista para este curso entre los días 13 y 17 de abril. De cara al mes de marzo, se ha programado una formación en competencias TIC dirigida al alumnado universitario y se han ultimado los detalles de la convocatoria de los premios a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y Trabajos de Fin de Máster (TFM) de las tres instituciones académicas con presencia en la ciudad: IE University, Universidad de Valladolid y UNED, cuyo lanzamiento es inminente.

Por último, los asistentes han reiterado la importancia de la educación y la juventud en el desarrollo de la Agenda Urbana y han analizado nuevas propuestas para acercar Europa al colectivo universitario.

Sergio Calleja ha valorado el trabajo de la Mesa de las Universidades, un espacio de encuentro que continúa generando actividad y fomentando la colaboración entre universidades y la sociedad segoviana, enriqueciendo la vida académica y cultural de la ciudad. “Las universidades atraen talento, generan ideas, innovación y oportunidades, contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad, de ahí la importancia de mantener esta colaboración y de crear sinergias duraderas”.