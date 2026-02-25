12 Comments

Posted By Redacción on 25, Feb, 2026
El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado a los grupos de la oposición de intentar frenar la habilitación del antiguo Regimiento como aparcamiento provisional para autobuses turísticos, tras el rechazo en comisión de una modificación presupuestaria vinculada a esta actuación. En un comunicado, los ediles populares manifiestan su “perplejidad por el intento de bloqueo ejercido por los grupos de la oposición a la habilitación del espacio del antiguo regimiento como aparcamiento provisional para autobuses turísticos”.
La propuesta del equipo de Gobierno incluía una modificación presupuestaria destinada a cubrir tanto las obras necesarias en el antiguo Regimiento para su uso provisional como aparcamiento de autobuses como la liquidación de las obras de derribo del antiguo parque de bomberos. Para ello, se llevó el asunto a la Comisión de Hacienda con el fin de dictaminar la correspondiente transferencia de crédito.
Según el PP, en una primera comisión los grupos de la oposición “evitaron la primera propuesta con la abstención de todos sus miembros”. Posteriormente, en una comisión extraordinaria celebrada esta misma mañana, “los representantes de la oposición votaron, esta vez en contra, asegurando así el rechazo al dictamen”. El grupo popular añade que “la celebración de ambas comisiones ha tenido un coste de casi 2.400 euros en dietas para los asistentes no liberados”.
Los concejales del PP consideran que esta negativa “no tiene justificación”, ya que, según recuerdan, grupos como el PSOE han reclamado en reiteradas ocasiones la habilitación de un espacio para el estacionamiento de autobuses turísticos y su regulación mediante una tasa. A su juicio, con el voto en contra en las comisiones de Hacienda, la oposición ha “frenado esta iniciativa del Gobierno municipal sin demasiadas explicaciones sobre su motivación”. El grupo popular interpreta esa actitud como “un nuevo intento de bloquear la acción de gobierno y el desarrollo de la ciudad”.
Pese al rechazo en comisión, los ediles populares aseguran que el equipo de Gobierno desarrollará “las acciones que sean necesarias para eludir esta nueva traba política y poner en marcha una infraestructura necesaria e importante para la ciudad”, en referencia a la habilitación provisional del Regimiento. Según el PP, esta medida permitiría “liberar el entorno de la plaza Oriental de los autobuses turísticos que acuden cada día a Segovia”, además de generar “un recurso económico de importancia para la propia ciudad de Segovia”.
Author: Redacción
Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.
25 febrero, 2026
Es vergonzoso el daño que está haciendo a Segovia el PSOE, Izquierda Unida, Podemos, Ciudadanos y Vox. Hay un partido que quiere hacer mejoras para la ciudad y ellos lo impiden. Debería darles vergüenza y a sus votantes más.
25 febrero, 2026
Otra Mazarrachada.
25 febrero, 2026
Otra Mazarrachada, subíos el sueldo que lo estáis haciendo muy bien.
25 febrero, 2026
“Perplejidad”. Viven alejados de la realidad de los segovianos, que estamos hartos de turistas y turistas en nuestras calles. Hace unas semanas el alcalde decía que, si aparcan los autobuses en el regimiento, los grupos de turistas pasarían por Blanca de Silos y subirían las ventas en esa calle. Madre del amor hermoso.
Hagan un parque, un jardín, un espacio de ocio que podamos disfrutar los que vivimos por esa zona y lleven los autobuses a aparcar lejos del centro.
25 febrero, 2026
Hartos de turistas??? cuantos segovianos comen de los turistas? al igual que los que estan hartos de la IE, esque no os dais cuenta que nos guste mas o menos el grueso de dinero que entra en segovia es del turismo? que gracias al turismo Segovia esta menos muerta de lo que podria estar, el 65% vive del sector servicios, a ver si dejamos de tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado y pensamos que si lo que queremos se hace realidad, MILES de segovianos se quedan de patitas en la calle, a lo mejor ahi si que hacia falta un buen parque para poder mandar a todo el mundo a dormir alli
25 febrero, 2026
No hay que ser muy listo para saber que la entrada por esa calle no es apta para hacer giros de autobuses, se formaría un atolladero bastante importante. Pero Maza, a contracorriente..lo habitual.
25 febrero, 2026
Alguna propuesta de la oposición?
Seguir colapsando Vía Roma?
O solo se trata de bloquear por bloquear?
No será mejor habilitar una solución temporal allí, que permite el acceso al acueducto casi totalmente por calles peatonales en lo que se tramita la mejor solución que sería ampliar la estación de autobuses?
No es mejor cobrar “un euro” por turista para la mejora (o al menos limpieza de la ciudad) que el gratis total de ahora?
Tranquilos por el jardín, en breve, gracias a las gestiones de Aceves, el inmenso espacio que ocupa la Base Mixta, estará disponible, ahí entra casi un parque del Retiro a escala… aunque me temo, que si siguen los mismos en Moncloa, se convertirá en un vertedero, un area de okupas y una gran bolsa de terreno en una zona centrica, totalmente desaprovechada.
25 febrero, 2026
Y la solución es trasladar el problema? Si lo ves así lo mismo debería llevárselo a su casa maza…
25 febrero, 2026
Los autobuses seguirían descargando y congestionando la zona de la plaza Oriental. Y luego congestionando otra zona.
Piensen el alternativas ee aparcadero y del terrenos a la UVA para deportes que la university Ie bien se lo hemos apañado
25 febrero, 2026
Fracasa el plan de Mazarías y Paloma Sanz PP de convertir Blanca de Silos en zona turística. Mira bien los INT€R€$€$ que hay detrás… el Caso Rosalía solo fue la punta del iceberg!
25 febrero, 2026
A esta pareja se les ve el plumero a la legua… Que intereses tendrán en el asunto….
26 febrero, 2026
Y porque no aparcan en la estación de autobuses???..