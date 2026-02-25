12 Comments

El Grupo Municipal del Partido Popular ha acusado a los grupos de la oposición de intentar frenar la habilitación del antiguo Regimiento como aparcamiento provisional para autobuses turísticos, tras el rechazo en comisión de una modificación presupuestaria vinculada a esta actuación. En un comunicado, los ediles populares manifiestan su “perplejidad por el intento de bloqueo ejercido por los grupos de la oposición a la habilitación del espacio del antiguo regimiento como aparcamiento provisional para autobuses turísticos”.

La propuesta del equipo de Gobierno incluía una modificación presupuestaria destinada a cubrir tanto las obras necesarias en el antiguo Regimiento para su uso provisional como aparcamiento de autobuses como la liquidación de las obras de derribo del antiguo parque de bomberos. Para ello, se llevó el asunto a la Comisión de Hacienda con el fin de dictaminar la correspondiente transferencia de crédito.

Según el PP, en una primera comisión los grupos de la oposición “evitaron la primera propuesta con la abstención de todos sus miembros”. Posteriormente, en una comisión extraordinaria celebrada esta misma mañana, “los representantes de la oposición votaron, esta vez en contra, asegurando así el rechazo al dictamen”. El grupo popular añade que “la celebración de ambas comisiones ha tenido un coste de casi 2.400 euros en dietas para los asistentes no liberados”.

Los concejales del PP consideran que esta negativa “no tiene justificación”, ya que, según recuerdan, grupos como el PSOE han reclamado en reiteradas ocasiones la habilitación de un espacio para el estacionamiento de autobuses turísticos y su regulación mediante una tasa. A su juicio, con el voto en contra en las comisiones de Hacienda, la oposición ha “frenado esta iniciativa del Gobierno municipal sin demasiadas explicaciones sobre su motivación”. El grupo popular interpreta esa actitud como “un nuevo intento de bloquear la acción de gobierno y el desarrollo de la ciudad”.

Pese al rechazo en comisión, los ediles populares aseguran que el equipo de Gobierno desarrollará “las acciones que sean necesarias para eludir esta nueva traba política y poner en marcha una infraestructura necesaria e importante para la ciudad”, en referencia a la habilitación provisional del Regimiento. Según el PP, esta medida permitiría “liberar el entorno de la plaza Oriental de los autobuses turísticos que acuden cada día a Segovia”, además de generar “un recurso económico de importancia para la propia ciudad de Segovia”.