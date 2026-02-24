Primera jornada de Gluten free por Alimentos de Segovia

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha celebrado la I Jornada Sin Gluten, en las instalaciones de Vizcaínos Home Away, un encuentro pionero en la provincia dirigido a restaurantes, alojamientos, tiendas especializadas y profesionales del sector gastronómico con el objetivo de concienciar sobre la importancia de evitar la contaminación cruzada en la hostelería y demostrar que ofrecer opciones aptas para personas celíacas no es tan complejo como a veces se piensa.

La jornada ha contado con la asistencia de representantes de restaurantes y comercios de la provincia, miembros de la Asociación de Camareros de Segovia y su Provincia, la Asociación de Cocineros de Segovia y Provincia, la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (HOTUSE), así como nutricionistas y otros profesionales vinculados al sector.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, destacando que “con esta iniciativa queremos dar un paso más en el compromiso de la Diputación con una hostelería segura, inclusiva y de calidad. La atención a la celiaquía no es una moda, es una necesidad, y nuestra obligación como instituciones es acompañar al sector para que pueda dar respuestas adecuadas”.

Rodríguez ha subrayado además que “cuidar la contaminación cruzada no solo es una cuestión técnica, sino también de sensibilidad y responsabilidad. Cuando un establecimiento garantiza un plato sin gluten seguro, está generando confianza y fidelidad, y eso revierte directamente en la reputación de nuestra provincia como destino gastronómico”.

La sesión ha comenzado con la intervención de Nacho Mínguez y Ruth Montero, cofundadores de Vizcaínos Home Away, quienes han explicado el funcionamiento de su cocina y su apuesta decidida por una alimentación adaptada a distintos hábitos y necesidades. Actualmente, cerca del 90% de los menús que ofrecen son aptos para personas celíacas y, en su mayoría, también sin lactosa y libres de otros alérgenos. Durante su intervención, destacado el esfuerzo organizativo que requiere evitar la contaminación cruzada, incluso en espacios reducidos, así como la importancia de trabajar con proveedores comprometidos y revisar de forma constante las fichas técnicas de los productos. Además, han defendido la necesidad de avanzar hacia una posible “Ruta de Alojamientos de Alimentos de Segovia Garantía Sin Gluten”, que refuerce el atractivo de la provincia para este público.

A continuación, Virginia Zaballos y María Mínguez, de la Asociación Segovia Sin Gluten, han ofrecido una detallada explicación sobre la enfermedad celíaca, una patología autoinmune crónica, y han incidido en las claves para prevenir la contaminación cruzada en restauración: correcta organización y almacenamiento, uso de utensilios exclusivos, limpieza exhaustiva de superficies, formación del personal y protocolos claros de actuación. Desde la asociación han recordado que “para una persona celíaca, un error no es un pequeño descuido, puede suponer días de malestar y la ruptura de la confianza”, apelando a la responsabilidad del sector hostelero como pieza clave para garantizar inclusión y normalización.

La parte práctica de la jornada ha llegado con dos catas de productos sin gluten elaborados por empresas adheridas a la marca Alimentos de Segovia. Por un lado, Vanesa Lobo, de La Cocina de Vanesa, ha presentado una selección de croquetas sin gluten, de jamón, bacalao y queso azul, que han sorprendido a los asistentes por su textura y sabor. Por otro, Mariano Rodríguez, de Masa con Alma, ha ofrecido una cata de panes y dulces sin gluten, incluyendo dos variedades de pan, empanada, saladitos, palmeritas y ponche segoviano.

La diputada ha puesto en valor la implicación de todas las empresas participantes, subrayando que “todas ellas forman parte de la familia de Alimentos de Segovia y representan el talento, la innovación y la capacidad de adaptación de nuestros productores. Demuestran que calidad, tradición y seguridad alimentaria pueden ir de la mano”. Finalmente, Rodríguez ha concluido que “esta primera Jornada Sin Gluten nace con vocación de continuidad. Queremos que sea el inicio de una red de establecimientos cada vez más formados y preparados, porque garantizar que cualquier persona pueda sentarse a la mesa con tranquilidad también es construir provincia y hacer de Segovia un territorio más accesible y competitivo”.

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia reafirma su apuesta por un modelo agroalimentario que combina excelencia, cercanía y compromiso social, situando a los productores locales y a la salud de los consumidores en el centro de su estrategia de promoción provincial. ­