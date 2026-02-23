El Ayuntamiento de Segovia y AVANZA, empresa concesionaria del servicio del transporte público, activaron este pasado sábado, un dispositivo especial de refuerzo en las líneas que realizan el trayecto a la estación de alta velocidad tras constatar un notable incremento en el número de viajeros. Se habilitaron tres servicios adicionales a los habituales, dos desde la estación Segovia-Guiomar hacia el Acueducto y uno desde la parada de Avenida del Acueducto-Centro.

La jornada se cerró con 10.492 viajeros en el conjunto de las líneas urbanas. De ellos, 1.660 usuarios correspondieron a las líneas AVE (L11 y L12), lo que representa el 15,8% del total y supone el mayor registro histórico en sábado para estas líneas.

La línea 11 registró 1.057 viajeros, de los cuales 707 abonaron su billete con tarjeta VISA y la 12 fue utilizada por 603 personas, con 369 billetes pagados mediante tarjeta. En conjunto, el 65 % de los billetes vendidos en las líneas AVE se pagaron mediante tarjeta, un porcentaje que evidencia la consolidación de los medios de pago electrónicos entre los usuarios.

En un sábado habitual, suelen utilizar el transporte público alrededor de 8.900 personas. Por poner un ejemplo, el 7 de febrero, el total de las líneas registró 8.956 viajeros, de los que 1.139 correspondieron a las líneas 11 y 12.

Hasta ahora, el sábado con mayor número de viajeros había sido el 5 de octubre de 2024, día en el que se celebró el acto central del 550 aniversario de la Proclamación de Isabel I, cuando se alcanzaron 11.111 usuarios en todas las líneas y 1.402 en las del AVE, un 12,6% del total. En aquella ocasión, el pago con tarjeta representó el 32% de las ventas en estas líneas.

Los datos de este pasado 21 de febrero reflejan que el número de viajeros en las líneas AVE ha aumentado más de un 18% respecto al anterior máximo, al tiempo que el uso del pago con tarjeta se ha incrementado de forma muy significativa, hasta alcanzar el 65%.

El uso del transporte público continúa creciendo

Durante el mes de enero, el transporte público fue utilizado por 397.002 personas, lo que supone un incremento del 7 % respecto al mismo periodo de 2025 y confirma la tendencia al alza en el uso de este servicio en la ciudad. Los datos del primer mes del año reflejan, además, el acierto de las actuaciones llevadas a cabo en la red, especialmente las modificaciones introducidas en la línea 2. A ello se suma el impacto de la nueva tarifa gratuita para menores, que ha permitido realizar 25.522 desplazamientos.

En cuanto a la evolución por líneas, la que ha experimentado un mayor crecimiento en número de viajeros ha sido la línea 10, que presta servicio en el Recinto Amurallado. Esta línea ha incrementado su demanda en un 33 %, pasando de 3.784 usuarios en enero de 2025 a 5.038 en el mismo mes de 2026.

Destaca también el notable aumento de la línea 2, que ha alcanzado los 20.134 viajeros frente a los 15.963 del año anterior, lo que representa un crecimiento del 26%. Estos datos avalan el éxito de la ampliación de su recorrido hasta la parada de la carretera de Soria, una modificación que también beneficia a los vecinos de la Lastrilla.

Las líneas 11 y 12, ambas con conexión a la estación AVE, también están registrando una evolución muy positiva. La línea 12 ha pasado de 15.380 a 18.266 usuarios, con un incremento del 19 %, mientras que la línea 11 ha crecido un 16 %, alcanzando los 28.069 viajeros frente a los 24.149 contabilizados en enero de 2025.

Otras líneas que han experimentado aumentos significativos son el servicio nocturno Búho, con un crecimiento del 13 %, la línea 1, que ha incrementado su número de usuarios en un 12 % hasta alcanzar los 43.451 viajes, y la línea 6, que ha pasado de 30.693 a 34.087 viajeros. Asimismo, las líneas 3, 7 y 8 han registrado subidas del 8 %, la línea 9 un aumento del 4 % y la línea 4 —la circular— un crecimiento del 2 %, alcanzando los 134.152 usuarios.

Incremento del uso de tarjetas VISA

En paralelo, continúa consolidándose el uso de la tarjeta como medio de pago. Durante el pasado mes de enero se realizaron 16.094 operaciones de venta de billetes mediante este sistema, frente a las 4.547 registradas en enero de 2025. También se ha producido un notable aumento en las recargas realizadas con tarjeta, que han pasado de 93 a 604 operaciones en el mismo periodo.