8 Comments

La candidatura del Partido Popular de Segovia a las Cortes de Castilla y León ha presentado este lunes un programa con 30 medidas en materia de sanidad, vivienda, industria, economía y empleo, movilidad, medio ambiente, educación, cultura, agricultura, ganadería, reto demográfico y servicios sociales y dependencia. El acto ha contado con la participación del secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, junto a los integrantes de la lista segoviana, entre ellos Elena Rincón, José Luis Sanz Merino, Elisabet Lázaro, Javier Carpio, Alba Sanz e Ismael Masedo.

“Castilla y León, y Segovia necesita ideas, certezas y responsabilidad”, ha afirmado Francisco Vázquez durante la presentación, asegurando que “el documento que hoy presentamos es una hoja de ruta y una declaración de intenciones, con un rumbo encaminado a colocar a Castilla y León entre las tres comunidades autónomas mejores para vivir”.

Por su parte, José Luis Sanz Merino ha señalado que “estas elecciones van de diferentes maneras de entender la política, de entender Castilla y León, Segovia y España”, y ha destacado que el programa recoge “medidas concretas que responden a las necesidades reales de Segovia”, con especial atención al desarrollo de vivienda en la provincia, especialmente para jóvenes. “El PP ofrece un proyecto de ilusión, ambición y futuro, que cumpliremos con transparencia y rigor. Queremos trabajando día a día para mejorar la vida de la gente, para ser útiles a los ciudadanos de esta tierra”, ha concluido.

Vivienda, industria y movilidad

En materia de vivienda, el programa contempla el impulso del Plan Regional Residencial ‘Las Lastras’ en Segovia, con la construcción de 260 viviendas, así como la promoción de 200 viviendas en alquiler o venta bonificada en distintos municipios de la provincia y la rehabilitación de viviendas municipales en desuso para ampliar el parque público de alquiler.

También incluye incentivos para el alquiler asequible y ayudas para jóvenes en el medio rural, además de la propuesta de “impuesto cero en el medio rural para comprar la primera vivienda”.

En el ámbito industrial y económico, se recoge la formalización de inversiones del Plan Territorial de Fomento en Segovia por valor de 93 millones de euros y el impulso de tres millones de metros cuadrados de suelo industrial en distintas localizaciones, con posibilidad de venta bonificada.

En movilidad, el programa contempla la colaboración en la construcción del Puerto Seco en Segovia, la culminación de travesías en la capital, la mejora de carreteras provinciales y autonómicas, la construcción del vial de conexión de la CL-601 con la estación del AVE, el impulso de una nueva estación de autobuses y la bonificación de peajes en la AP-6, AP-61 y AP-51 para empadronados en Castilla y León.

Sanidad, educación y servicios sociales

En sanidad, las propuestas incluyen la finalización de la ampliación del Hospital General con la incorporación de la Unidad satélite de Radioterapia, la culminación de los centros de salud de Cuéllar y Segovia IV, el inicio de las obras del centro de salud en El Espinar, así como la creación de una unidad de afrontamiento activo del dolor crónico en Cuéllar y la implantación de salas de radiología y analítica en Riaza y Cantalejo. También se plantea la dotación de un helicóptero medicalizado para la provincia y una Unidad de Soporte Vital Básico en Sacramenia.

En educación y cultura, el programa recoge la reanudación y finalización de las obras del IES de San Lorenzo, el impulso de actuaciones en los IES Gil de Biedma y Marqués de Lozoya, obras en el IES María Moliner y la ampliación de aulas en el colegio de Sanchonuño, además de la continuación de trabajos arqueológicos y el apoyo a la musealización del yacimiento de Confloenta.

En servicios sociales y dependencia, se plantea el refuerzo de programas como ‘A gusto en casa’ e ‘Intecum’, actuaciones de accesibilidad en domicilios, y el mantenimiento de ayudas como el bono nacimiento de 5.000 euros y un bono infantil para apoyar la conciliación.

En agricultura, ganadería y medio ambiente, las medidas incluyen la construcción de depuradoras en núcleos que carecen de este servicio, mejoras en abastecimientos, impulso a obras de regadío en El Carracillo y Mozoncillo, ayudas a la ganadería extensiva y a la cabaña ovino-caprina, así como apoyo a bares, comercios y venta ambulante en el medio rural.