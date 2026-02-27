‘Tributo’ al teatro, la música y los artistas olvidados en el Teatro Juan Bravo

Son varias las obras que, en los últimos años, La Teta Calva ha puesto sobre el escenario de un Teatro Juan Bravo de la Diputación que mañana, sábado 28 de febrero, volverá a recibir, a partir de las 20:30, horas a Xavo Giménez y los suyos para rendir ‘Tributo’ al teatro, a la música, a los escenarios y a aquellos que alguna vez triunfaron sobre ellos.

Es el caso de Los Osamenta, protagonistas de este ‘Tributo’ que, entre los ecos de su propia existencia reviven épocas pasadas y exploran sus triunfos anteriores, tratando de entender qué los ha llevado al olvido del público. La obra, en la que Leo de Bari y Xavo Giménez interpretan un ensayo en vivo, ante la oportunidad de renacer en un festival importante en el que el nombre de Los Osamenta figura a la cola del cartel, muestra a los dos músicos ante el silencio de un local en el que, más que nada, suena el conformismo, la aceptación, la desidia y la falta de inspiración.

Con este montaje definido por su autor como “comedia encerrada, escapista”, La Teta Calva asegura componer “una oda al ensayo; al volver al local para reencontrarse con nuestra propia voz, dejar de lado los ídolos y convertirse en fanáticos de nuestros propios anhelos” y reflexiona ante el hecho de que en los últimos años las programaciones de algunas salas se hayan convertido en carteles para bandas tributo.

“Llevan a más gente; gente haciendo de otra gente, porque si hacen de ellos no llegan a fin de mes”, afirman, mientras, rememorando obras suyas como algunas de las que han pasado por las tablas del Juan Bravo, como ‘¿Qué pasó con Michael Jackson?’, ‘El muro’ o la infantil ‘El tambor de Cora’, se plantean la necesidad de “volver a encontrar la mirada, porque para nosotros esto es el teatro; ecos y miradas, nada más, encontrarnos, hacernos un homenaje, un tributo”.

Con ‘Tributo’, La Teta Calva cumplió en 2024 diez años sobre los escenarios, los mismos que los rockeros Lucho y Víctor, que vuelven al ruedo para darse un homenaje ataviados de camisetas de Nirvana hechas por Inditex y compradas en el Pull and Bear. Los Osamenta, como los componentes de La Teta Calva, están convencidos de que las oportunidades están para aprovecharlas y piensan sorprender a quienes, por un precio de entrada de 16 euros para el público general y de 11 euros para menores de veinticinco años, asistan a su ‘Tributo’.