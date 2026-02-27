El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha confirmado que el Ayuntamiento mantiene negociaciones avanzadas con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para garantizar el abastecimiento de agua ante la situación generada tras la decisión de dejar de usar el pantano del Tejo, que afecta directamente a El Espinar. El regidor ha asegurado que las conversaciones con la Confederación son “inmejorables”.

Mazarías ha explicado que el Ayuntamiento ya tiene “sobre la mesa una propuesta de convenio entre la Confederación y nosotros”, que actualmente se está revisando a nivel jurídico, técnico y administrativo. El objetivo es cerrar un acuerdo que permita aportar una solución al problema generado en El Espinar sin que el coste recaiga en los segovianos. “Nos vemos inmersos en un problema que cuesta muchos millones de euros solucionar”, ha afirmado.

El alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento de Segovia “no tenía ningún problema”, pero se ha puesto a disposición para colaborar en la búsqueda de alternativas. No obstante, ha advertido que todavía no se conoce la decisión definitiva sobre el pantano del Tejo y ha mostrado su preocupación por que la solución temporal pueda prolongarse indefinidamente.

Nuevas captaciones

Entre las soluciones técnicas estudiadas figura un bombeo de emergencia desde el Pontón Alto hasta el Rancho del Feo, con el fin de evitar suministrar agua a la ciudad desde Puente Alta y reservar esta última para las necesidades de El Espinar y la Mancomunidad de la Mujer Muerta. El coste ascendería a unos 2 millones y medio de euros, cifra que, según ha precisado, ha sido planteada por la Confederación. El proyecto incluiría una captación desde el desagüe del Pontón y otra desde la cacera de Navalcaz, ambas conducidas al Rancho del Feo.

“Si bombeamos más agua desde el Pontón Alto hasta el Rancho del Feo tendremos que almacenarlo”, ha explicado, adelantando que se contempla la construcción de un depósito de 15.000 metros cúbicos en el Rancho del Feo. El alcalde ha reconocido que el bombeo de emergencia supondría un coste elevado y que, si es posible evitarlo, se intentará. “Si podemos evitarlo por el coste que significa, también sinceramente lo evitaríamos”, ha señalado.

Puente Alta

Mazarías ha defendido además las obras previstas en el pantano de Puente Alta, que ascienden a 1,2 millones de euros, financiadas en parte con fondos FEDER y aportación municipal. Ha asegurado que se trata de actuaciones necesarias tras años sin inversiones. “El pantano de Puente Alta estaba en un estado de abandono absoluto”, ha afirmado, detallando que en la estación de bombeo “ni las llaves funcionan, ni las bombas funcionan”. Para poder acometer la modernización, ha explicado que será necesario cerrar la boca de entrada mediante trabajos subacuáticos especializados.

Según el alcalde, estas actuaciones no están relacionadas con el conflicto actual, sino que responden a una necesidad de mejora y consolidación de las infraestructuras municipales.

El Ayuntamiento continúa revisando el borrador del convenio con la CHD y confía en poder cerrarlo próximamente. “Cuanto antes”, ha concluido el regidor, en referencia a los plazos para formalizar el acuerdo.