Segovia Educa en Verde regresa en Semana Santa con dos talleres

El Ayuntamiento, a través del programa municipal de sensibilización ambiental Segovia Educa en Verde, ha organizado para las próximas vacaciones de Semana Santa dos nuevas actividades gratuitas dirigidas a niños y niñas de entre 5 y 11 años. El objetivo es poner en valor la importancia de la ciencia y el papel fundamental de los científicos a lo largo de la historia, al tiempo que se fomenta una forma de vida más sostenible a través de juegos y talleres vinculados a la naturaleza.

Tal y como ha señalado el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Gabriel Cobos, “el fin que perseguimos con esta iniciativa es inculcar la cultura científica entre los más pequeños y facilitar una mejor comprensión del mundo que los rodea”.

En esta edición se ofrecen dos talleres temáticos, cada uno con una duración de dos horas, en horario de 11.00 a 13.00 horas, que se desarrollarán en el Centro de Educación Ambiental La Albuera-Las Arenas. El lunes 30 de marzo se celebrará el taller “Santiago Reig: un misterio muy sesudo”, en el que los participantes se convertirán en científicos para descubrir cómo es el interior de la cabeza humana y de distintos animales, mediante el estudio de cráneos de varios mamíferos.

El taller rinde homenaje a Santiago Reig, zoólogo y neurólogo español que desarrolló su labor en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Sus líneas de investigación abarcaron desde la diversidad de las medidas craneométricas en mamíferos hasta la conservación y la Biología Evolutiva. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) y, en los últimos años de su vida, formó parte del Grupo de Neuroimagen del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, donde realizó relevantes aportaciones en el ámbito de la neuropsiquiatría.

El martes 31 de marzo tendrá lugar el taller “Minerales bajo el microscopio, con el profesor Calderón”, en el que se repasarán los estudios realizados en Segovia por Salvador Calderón. Los asistentes podrán descubrir las curiosidades más diminutas y el sorprendente colorido que revelan los minerales al observarlos al microscopio.

Salvador Calderón fue geólogo, paleontólogo, botánico y zoólogo, y destacó como experto en mineralogía y divulgador científico a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fue jefe de la Sección de Mineralogía y catedrático de esta disciplina en la Universidad Central de Madrid, donde impartía clases en las dependencias del Museo de Ciencias Naturales. A lo largo de su trayectoria publicó más de 200 artículos científicos sobre minerales y obras didácticas como Mineralogía y Los minerales de España.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 13 de marzo. Las personas interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud —disponible en www.segovieducaenverde.com— a través del correo electrónico reservas@segoviaeducaenverde.com.

La asignación de plazas se realizará mediante sorteo público el 17 de marzo, a las 12.00 horas, en el Centro de Educación Ambiental La Albuera-Las Arenas. En el resultado del sorteo se publicará la relación de participantes seleccionados y la lista de reserva para cada turno de actividad. Dicha información podrá consultarse tanto en el propio centro (Calle Los Bomberos, 10) como en la página web del programa.