Desprendimiento de rocas junto al colegio Carlos de Lecea

Los Bomberos de Segovia han intervenido para retirar varias piedras con riesgo de caída tras un corrimiento de tierra registrado en las inmediaciones del colegio Carlos de Lecea.

Según han informado a través de sus redes sociales, el desprendimiento provocó la caída de rocas en la zona, lo que obligó a actuar para “prevenir futuros daños”. La intervención se centró en asegurar el entorno y eliminar el material que aún presentaba peligro.

En la actuación colaboró la Policía Local de Segovia, que procedió al balizamiento del área afectada para garantizar la seguridad mientras se desarrollaban los trabajos. Una vez delimitado el perímetro, los bomberos realizaron la retirada controlada de las piedras que podían suponer un riesgo para el centro educativo.

