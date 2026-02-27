La Diputación oferta 40 plazas de empleo público

La Diputación de Segovia ya dispone de su Oferta Pública de Empleo (OPE) para este año 2026, después de que la Junta de Gobierno haya aprobado el documento que integra las necesidades trasladadas desde el Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General. No en vano, el presupuesto aprobado para este ejercicio ya contempla la consignación necesaria para cubrir las cuarenta plazas integradas en esa OPE. En concreto, se trata de veintiocho plazas de funcionario de carrera y otras doce plazas de personal laboral fijo.

Las plazas de funcionario de carrera que se convocan en turno libre son veintisiete. Se trata de seis de trabajador social-asistente social, con destino a los CEAAS y una de ellas reservada a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%; una de terapeuta ocupacional para centros residenciales; cuatro de enfermería para centros residenciales, estando dos reservadas a personas con grado de discapacidad igual o superior al 33%; una de técnico medio de Cultura; tres de bombero-conductor del SPEIS; diez plazas de auxiliar de centros asistenciales; y dos de oficial de cocina, para centros residenciales. Mientras, la plaza de personal funcionario de carrera a proveer mediante promoción interna es de gobernante, destinada a centros residenciales.

Las plazas de personal laboral fijo se proveerán mediante turno libre. Son dos de médico, destinadas a centros residenciales; dos de psicólogos de programas especializados, destinada a los CEAAS, y con una reservada a personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%; una de técnico de dependencia y discapacidad-trabajador social de programas especializados, destinada al Área de Asuntos Sociales; una de educador de familia de programas especializados, destinada al mismo área; dos de auxiliar de farmacia y laboratorio, destinadas a la Farmacia Hospitalaria de la Corporación; y cuatro plazas de peón-auxiliar de carreteras, en régimen laboral fijo discontinuo, para el Servicio de Obras e Infraestructuras.

La mayor parte de las plazas incluidas en la OPE 2026 quedaron vacantes en su momento, por jubilación o por declaración de situaciones administrativas sin derecho a reserva de plaza y destino, y sus funciones está siendo desempeñadas por personal temporal. Por eso, debe dotarse de estabilidad y permanencia a esas funciones. De esta manera, en cuanto a las tres plazas de bombero-conductor, ya existen en la plantilla: fueron provistas en las últimas pruebas selectivas celebradas y sus titulares solicitaron posteriormente excedencia voluntaria, sin derecho a reserva de plaza, por lo que se encuentran cubiertas con personal interino, considerando que las plazas de extinción de incendios se encuadran en un sector prioritario a efectos de determinar la tasa de reposición de efectivos. E

n relación a la plaza destinada a promoción interna, se prevé la amortización de la plaza de origen de la persona que la ocupe, una vez culmine el proceso de selección, por lo que no hay previsto incremento alguno en el número de efectivos de personal.

Mirando los años anteriores, la OPE 2023 ya tiene 115 plazas cubiertas de las 116 que contemplaba y la que resta se convocará en breve. De las 39 incluidas en la de 2024, hay 32 cubiertas, una convocada, dos que se convocarán de forma inminente y otras cuatro pendientes de convocar. Y en cuanto a la OPE 2025, de 50 plazas se han cubierto seis, estando convocadas otras 27 -cuyos exámenes se realizarán próximamente- y con diecisiete plazas por convocar.