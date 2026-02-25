El Hospital rinde homenaje a sus trabajadores jubilados en 2025

El Hospital General Universitario de Segovia ha sido el escenario del acto de homenaje y despedida a los trabajadores de Atención Primaria y Atención Hospitalaria y al personal de servicios y administración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria que en 2025 alcanzaron la jubilación. La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso, ha presidido la ceremonia que ha tenido lugar en el salón de actos del centro sanitario, acompañada por el gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, Luis José Gómez de Montes.

En total, este pasado año se han jubilado 92 trabajadores de la Gerencia. De ellos, 30 pertenecientes a Atención Primaria (10 médicos, 15 profesionales del área de Enfermería y 5 miembros del área de Gestión de Recursos Humanos), 59 a Atención Hospitalaria (5 médicos, 33 profesionales del área de Enfermería, 13 personas pertenecientes al área de Gestión de Recursos Humanos y 8 trabajadores de Gestión Económico Financiera) y 3 pertenecientes a la administración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

En su intervención durante el acto, la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, ha felicitado a los 92 profesionales jubilados y les ha agradecido su dedicación durante tantos años al cuidado de la salud en Segovia, resaltando su entusiasmo y entrega como pilares fundamentales para “conseguir los objetivos de humanización que debe perseguir todo sistema sanitario”.

A continuación, en representación de los profesionales jubilados en 2025, Rosa María Llorente Herranz, enfermera jubilada de Cirugía, que también ocupó el puesto de supervisora en Cirugía, se ha dirigido a sus compañeros a quienes ha dedicado unas palabras de despedida y reconocimiento.

Tras las intervenciones, el acto ha concluido con la entrega a todos los trabajadores que han finalizado su carrera profesional del tradicional obsequio de despedida de la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

Tarjeta Senior

Dentro del desarrollo del proyecto Cuidando a quien Cuida del Plan Persona, también, como en años anteriores, se ha entregado a cada uno de los jubilados una tarjeta con la que se les identifica como jubilados de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.

Esta medida, desarrollada también en otros hospitales de la región desde hace tiempo, pretende dar solución al sentimiento de tristeza que experimentan algunos profesionales cuando, una vez jubilados, vuelven al hospital o a sus centros de Atención Primara y no conocen a mucha gente ni les reconocen.