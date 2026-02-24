El alcalde de Cabezuela, Florentino Descalzo, ha confirmado tras su reunión con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que la reconstrucción del azud de Puente Mesa está “inviable” y que la única alternativa planteada por el organismo es la creación de un área recreativa en la zona.

En una entrevista en Vive Radio Segovia, Descalzo explicó que la sensación tras el encuentro fue “un poco contradictoria”. Por un lado, señaló que fueron “agradecidos de que nos atendiese y nos escuchase tanto la presidenta de la Confederación Hidrográfica, María Jesús Lafuente, como el comisario de aguas y como otros técnicos”. Sin embargo, reconoció que salieron “un poco decepcionados” porque acudían con la intención de pedir la reconstrucción de la presa y “desde el principio nos dijeron que eso era inviable y que reconstruir la presa, que no contásemos con ello de ninguna forma”.

El alcalde indicó que la CHD mantiene que actuó conforme a la normativa europea, defendiendo la eliminación de obstáculos en el cauce para favorecer la libre circulación del agua y de la fauna piscícola. “Ellos defienden su actuación”, resumió.

En relación con la posible falta de informe patrimonial previo al derribo, Descalzo explicó que trasladaron a la Confederación el argumento de la Asociación para la Conservación y Estudio de los Molinos. La respuesta del organismo fue que “ellos están por encima de la Administración regional” y que, al depender de un ministerio, no tendrían que solicitar informe a la Dirección General de Patrimonio de la Junta, sino en su caso al Ministerio de Cultura. “Quiere decir que ellos son Administración estatal y están por encima de estas Administraciones”, afirmó.

Ante el rechazo a la reconstrucción, la CHD propuso como alternativa habilitar un área recreativa en el entorno. Según el alcalde, se trataría de “hacer ahí una zona recreativa de esparcimiento, con unos bancos, unos árboles de especies autóctonas”, con el objetivo de “compensar la pérdida del sitio tan emblemático que había”.

No obstante, Descalzo advirtió de que antes de plantear propuestas concretas es necesario esperar a que el río defina su cauce definitivo tras el derribo del azud y las últimas crecidas. “Hasta que no sepamos cómo va a quedar aquello, no es posible hacer esas aportaciones”, señaló, apuntando a que habrá que esperar “al menos, a que se pase el verano, en la época de estiaje”.

El alcalde también expresó dudas sobre la estabilidad futura de una posible área recreativa, teniendo en cuenta el comportamiento reciente del río Cega. “Ahora mismo el río está prácticamente desbordado”, indicó, y añadió que la retirada de la presa no ha evitado las crecidas. “Esto ha demostrado que quitar la presa no ha servido para nada, más que para arrastrar más libremente los restos de árboles, restos forestales, de arenas que lleva el agua”.

En cuanto a los plazos, Descalzo confirmó que existe el compromiso de mantener una nueva reunión tras el verano. “Quedamos que después del verano, después de la época de estiaje, volver a vernos”, explicó, aunque sin fecha cerrada. “Dijimos que sí, que para octubre nos volveríamos a ver. Espero que se mantenga ese compromiso”.

El alcalde concluyó señalando que continuarán trabajando junto al Ayuntamiento de Veganzones para analizar las alternativas planteadas y trasladar el sentir de los vecinos, que, según afirmó, siguen mostrando su malestar por el derribo del azud.