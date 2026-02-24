Detenido con 20 tabletas de hachís en la A-601

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 25 años de edad, vecino de Pozuelo de Alarcón (Madrid), como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, durante un dispositivo preventivo desarrollado en la A‑601. Los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado 20 de febrero de 2026, cuando componentes de la USECIC realizaban un dispositivo operativo orientado a la prevención de delitos en vías de comunicación, con especial atención al tránsito de sustancias estupefacientes y a la detección de conductas delictivas asociadas a la movilidad interprovincial.

En el transcurso del dispositivo, los agentes pararon un vehículo que, en un primer momento, no levantó sospechas, y cuyo conductor carecía de antecedentes policiales, quien además mostró una actitud aparentemente normal. No obstante, y por razones de seguridad, se procedió a una inspección del vehículo, durante la cual se localizaron 20 tabletas de hachís debajo del asiento del copiloto, así como varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía prepago, elementos habitualmente vinculados a la actividad de distribución propia del tráfico de drogas.

Ante estos indicios, se procedió a la detención del conductor y a la intervención de la sustancia estupefaciente y del material localizado. El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil reafirma su compromiso con la lucha contra el tráfico de drogas y continúa intensificando los dispositivos preventivos en vías de comunicación con el fin de garantizar la seguridad ciudadana y dificultar la actividad de las redes dedicadas al narcotráfico.