El Grupo Municipal Segovia en Marcha (Podemos – Alianza Verde) ha reiterado su rechazo frontal al proyecto del Gobierno municipal para ubicar un aparcamiento de autobuses turísticos en la zona del Regimiento, una iniciativa que considera “una mala idea de principio a fin” y que supondrá, según la formación, el colapso del entorno de Coronel Rexach y un nuevo obstáculo para el desarrollo de vivienda protegida en la ciudad.

El portavoz municipal, Guillermo San Juan, ha advertido de que la instalación de un macroparking turístico en este espacio estratégico “encarecerá toda la zona, dificultará el acceso a la vivienda y bloqueará el desarrollo previsto tanto de vivienda asequible como de las instalaciones universitarias pendientes”. San Juan ha recordado que el Regimiento debe destinarse a resolver necesidades estructurales de la ciudad. “El Regimiento tiene que servir para lo que está pensado: desarrollar una zona residencial con vivienda protegida y equipamientos públicos. No puede convertirse en un aparcamiento improvisado para salvar otro experimento fallido del Gobierno de Mazarías, como el bulevar de Blanca de Silos”, ha señalado el portavoz.

La formación considera además que el proyecto responde a un modelo de ciudad que prioriza los intereses turísticos frente a quienes viven y trabajan en Segovia. “No vamos a permitir que se expulse a los vecinos ni que se colapse un barrio entero para favorecer a los grandes tour operadores”, ha afirmado San Juan.

El portavoz ha denunciado también el trato desigual hacia la ciudadanía residente. “Mientras no se permite un aparcamiento permanente a los vecinos en el Regimiento, sí se abre la puerta a macroautobuses turísticos de grandes dimensiones. Cada vez se ponen más dificultades a quienes viven aquí todo el año y más alfombra roja a intereses externos”, ha criticado.

El grupo municipal insiste en que existen alternativas más rápidas y eficaces para el estacionamiento de autobuses turísticos, como el entorno de la plaza de toros, una opción que han propuesto desde hace meses y que, afirman, el Partido Popular mantiene bloqueada sin justificación técnica.

Gasto social insuficiente frente a nuevas inversiones turísticas

Segovia en Marcha ha vinculado además este debate con las prioridades presupuestarias del Gobierno municipal, una cuestión que fue planteada ayer por el grupo municipal en la comisión correspondiente.

“Mientras se impulsan proyectos que aumentan la presión turística y generan desembolsos millonarios para el ayuntamiento como el centro de interpretación del acueducto, el Ayuntamiento mantiene congelada en 110.000 euros la convocatoria anual de subvenciones para entidades sociales sin ánimo de lucro, una cantidad claramente insuficiente para sostener proyectos esenciales en la ciudad”, ha explicado San Juan.

El portavoz ha recordado que en la última convocatoria esa cantidad tuvo que repartirse entre 34 proyectos sociales, con ayudas que apenas oscilaron entre los 2.000 y los 4.000 euros. “Se dice que no hay margen económico para reforzar la acción social o ampliar vivienda protegida, pero al mismo tiempo se incrementa gasto superfluo y se impulsan decisiones que generan más presión urbana y más costes para la ciudad”, ha señalado.

Desde Segovia en Marcha recuerdan además que Segovia se sitúa por debajo de la media nacional en inversión social por habitante, con 102,09 euros frente a los 106,48 euros estatales. “Ciudades comparables como Soria o Ávila realizan una apuesta mucho más decidida por el gasto social.