Detenido tras robar en un bazar de Torrecaballeros

La Guardia Civil de Segovia ha detenido, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, a un hombre de 41 años, vecino de Segovia, como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa. En la mañana del pasado 10 de febrero, sobre las 12:25 horas, la Central Operativa de la Civil recibió, a través del 112, el aviso de un ciudadano que alertaba de un intento de robo con violencia e intimidación en un bazar de la localidad de Torrecaballeros.

Según la información inicial, una persona habría accedido al establecimiento portando un arma blanca con la intención de cometer un robo con violencia o intimidación. La reacción inmediata de la encargada del comercio, que solicitó auxilio y se defendió arrojando diversos objetos, logró frustrar la acción delictiva y obligó al autor a abandonar el lugar precipitadamente.

De manera inmediata, la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda compuesto por cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, que realizaron un rastreo intensivo por la zona y vías de salida del municipio. Paralelamente, se llevaron a cabo gestiones con posibles testigos. A partir de estos datos, el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial inició una investigación que permitió, días después, la localización y detención del presunto responsable en la capital segoviana.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y con la protección del tejido comercial de la provincia, agradeciendo la colaboración vecinal y destacando la importancia de la rápida comunicación de cualquier hecho delictivo.